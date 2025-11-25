波音Starliner受挫，NASA砍載人任務。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）因波音「星際飛機（Starliner）」太空船的技術問題，決定減少其未來飛行任務的次數。

報導指出，NASA早前與波音簽訂價值45億美元（約新台幣1414億元）的商業載人計畫（Commercial Crew Program）合約，規劃6次載人往返國際太空站（ISS）任務。

但未料Starliner在2024年的首次載人測試飛行中發生故障，導致NASA太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）與威廉斯（Sunita Williams）被迫滯留在國際太空站長達9個月。此次失誤讓NASA和波音就Starliner計畫未來討論好幾個月。

請繼續往下閱讀...

NASA週一（24日）宣布，調整與波音Starliner的合約內容，將載人任務次數從原本計畫的6次縮減為4次，其中最多只有3次會載人，以及1次預計於2026年4月執行的不載人任務；至於另2次飛行，則列為選擇性任務。

NASA發言人表示，上述合約修改，將使波音合約價值減少7.68億美元（約新台幣241.39億元），降至37.32億美元（約新台幣1173億元）。根據《路透》所見合約資料，NASA已支付了其中22億美元（約新台幣691.48億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法