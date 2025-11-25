為什麼Costco的肉類經常被退貨？外媒曝驚人真相

美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，肉類商品給人的印象更是「量大、價格實惠」，收獲不少粉絲。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，肉類商品給人的印象更是「量大、價格實惠」，收獲不少粉絲，但值得注意的是，肉類是Costco會員最常退貨的商品之一，外媒分析原因，指出Costco庫存量大、商品項目多，難免會有品質控管上的疏失，至於Costco肉類品質不一的問題，從不少會員會在網上分享變質和保存問題就可看出。

美媒《Chowhound》報導，Costco的肉品經常被顧客退貨，甚至讓一些人乾脆不想再去那裡買牛肉、豬肉等相關商品。報導提到，由於Costco商品種類繁多，偶爾出現幾項「雷品」也在預料之內。

曾有消費者在知名網路論壇Reddit上抱怨，他在Costco買到「味道怪怪的培根」而不得不退貨，而同一串討論中，也有人遇到聞起來不對勁的肉品，甚至看起來已完全過期。

不過報導也指出，雖然在Costco買肉聽起來有點像「美食版俄羅斯輪盤」，但這種情況並非普遍現象，Costco可能仍是購買肉品的最佳賣場，在這個物價高漲的時代，想買到便宜又大量的肉品，Costco仍是許多人的首選。

報導提到，如果消費者仍不放心，有鑑於Costco的全額退款保證，只要肉品不合預期，完全可以買後再退。

