他花千元投資副業！現年收300萬起跳 親授7個成功秘訣

〔財經頻道／綜合報導〕企業和創業者為了擁有易於記憶，或方便品牌推廣的域名，往往願意花費數百、數千甚至數萬美元，看準此商機，丹尼斯僅花36美元（約新台幣1132元），買了4個域名，其中1個2個月就以700美元（約新台幣2.2萬元）出售，此點燃了他把副業發展成事業的火花，如今他靠7個成功的秘訣，現每天工作約2小時，年收至少6位數美元（約新台幣314萬起跳）。

他對有志於副業的人的建議是：“從小做起，堅持不懈，並給自己時間學習。每個成功的投資者都曾是新手。”

《gobankingrates》報導，洛杉磯企業家丹尼斯·蒂內裡諾 （Dennis Tinerino） 從事網域買賣（他稱之為網路版的房地產），在接受《Entrepreneur》雜誌採訪時透露，自己利用數據和策略，建立起1個包含數千個域名的投資組合，並穩步提升收入。

更重要的是，網域買賣，完全在線上就可完成所有工作，時間安排完全由自己掌控，無需龐大的團隊或昂貴的技術。

以下是他如何起步，以及他如何利用36美元的投資，一步一步打造出年收入6位數的線上業務。

1. 把網域名稱視為數位房地產

「頓悟時刻」發生在2014年，當時他正在籌建１個網站，當他得知某些網域可以賣到6位數時，他意識到網域就像黃金地段的房地產，只不過是在網路上，這激發了他的興趣，並讓他一頭栽進了域名投資的世界。

他首先研究部落格和市場常見問題解答，學習如何購買、定價和出售網域。僅用36美元，他就購買了4個域名，其中1個域名LawyerBoss.com在短短兩個月後就以700美元的價格售出。這次快速的成功驗證了他的想法，也點燃了他把副業發展成事業的火花。

如果你計劃涉足域名投資或任何數位領域的副業，請將其視為投資，而非賭博。就像房地產投資者會研究社區和房地產價值一樣，數位創業家也應該研究搜尋趨勢、品牌需求和細分市場。

2. 很早就開始投資自學

事後看來，蒂內裡諾說他最大的錯誤就是沒有一開始就投資進行正規培訓。他花了幾個月時間透過反覆試錯來摸索，而如果他接受過系統的教育，這一切本來可以避免。

如今，他推薦像Domain Academy這樣的課程，並強調學習網域估值、行銷和交易方式可以為新手節省時間和金錢。 Tinerino認為，你不能只是買一些聽起來很酷的網域然後就聽天由命。就像許多其他類型的生意一樣，學習是值得的。

在投資網域、設備或行銷之前，請考慮以下幾點：參加基礎課程、向專業人士學習最佳實踐、閱讀專家撰寫的關於如何建立獲利副業的指南

3. 從錯誤中學到教訓 尤其是法律上的錯誤

蒂內裡諾早期犯了一個常見的錯誤：他試圖出售與現有商標相似的網域名稱。結果呢？收到了一堆停止侵權通知函。

幸運的是，他最終都友好地解決了所有糾紛，但這段經歷讓他警醒。現在，他在購買或推銷任何網域之前都會先進行商標調查。他的教訓是：投資前務必檢查是否存在知識產權衝突，因為一個法律上的失誤就可能讓你的整個副業功虧一簣。

4. 注重品質而非數量

蒂內裡諾第1年只賺了幾千美元。但到了第2年，他開始優化自己的域名組合，剔除一些品質較差的域名，轉而購買一些真正具有市場價值的高品質域名。

隨著技能的提升，他的副業收入迅速成長，從最初的5位數穩定成長到最終的6位數。如今，他擁有8000到1萬個域名，並且每年還會新增500到1000個，主要集中在.com域名上，因為它們的轉售價值最高。

許多兼職者試圖面面俱到，結果卻忽略了重點，反而讓自己不堪重負。在所有賺錢途徑中，品質重於數量的理念都至關重要：少數高薪自由業客戶勝過數十個低薪客戶；1篇優化良好的部落格可以勝過50篇平庸的文章；1件高品質產品可以勝過20件趕工產品。

5. 建立了1套系統來保持條理清晰

管理數千個網域需要極強的組織能力。蒂內裡諾每天投入1到2個小時，每月約60到80個小時，用於網域組合維護、尋找新網域、市場推廣和達成交易。他依靠詳細的電子表格、工作流程和管理工具來管理續約、定價和潛在客戶資訊。

他解釋說：「一旦網域數量超過幾百個，日常的網域組合管理就變得至關重要，很容易忽略一些小事。」他的系統幫助他避免錯失良機和犯下代價高昂的錯誤。

對於任何想發展副業的人來說，系統是把努力轉化為實際收入的關鍵。你不需要複雜的軟體，一個簡單的電子表格或專案管理工具就足夠了。定期安排“維護時間”，做好記錄並追蹤進度，這樣你就可以基於數據而不是猜測來做決策。

6. 圍繞著自己的專業知識建立了1個社群

網域投資有時會讓人感到孤獨，但蒂內裡諾卻在社群中找到了力量。他透過X平台（前身為Twitter）與其他投資者交流，分享經驗和見解。

2019年，他更進一步，創辦了Domain Smoke，1份每日更新的資訊簡報，彙整網域拍賣、投資機會和產業新聞。這份簡報最初只是他個人的筆記，如今已成為全球數千名網域投資人的必讀之作。

社群至關重要，因為它能為你提供學習、提問和保持動力的平台，無論你是從事網域交易、自由工作還是經營電商店鋪。你的社交圈越廣，就能越快發現機遇，避免常見錯誤。

如果你剛開始做副業，可以考慮加入線上群組，關注產業領袖，或參與到你的未來客戶或同儕經常出沒的對話中。

7. 從未停止學習和適應

即使收入已達6位數，蒂內裡諾仍堅持持續學習至關重要。市場瞬息萬變，趨勢不斷更迭，昨天有效的方法明天可能就失效了。他透過關注域名部落格、收看「域名嚮導」節目以及分析 NameBio 和 DNJournal 等平台的銷售數據來保持敏銳的洞察力。

「要聽從數據，」他說。 “數據會告訴你哪些方法有效，哪些方法正在流行，以及應該避免哪些方法。”

這種心態對於任何希望打造一份長久副業的人來說都至關重要。你需要持續學習，專注於產業領導人物的動向，並隨著趨勢的變化調整你的方法。你是否願意適應和學習，是你的副業能否持續發展壯大，最終能否成功的關鍵因素之一。

報導指出，從蒂內裡諾的故事證明，你不需要巨額投資就能開始累積財富。你需要的是好奇心、堅持和學習的意願。他利用研究、高效的系統和持續學習，將36美元和每天幾個小時的投入，發展成了年收入6位數的生意。

