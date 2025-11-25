焦點股》中華化：新產能Q4投產 連兩日漲停

新產能Q4投產，中華化連兩日漲停。（截取自法說會簡報）

〔記者張慧雯／台北報導〕受新產能第4季投產，明年挹注營收獲利的消息，特化股中華化（1727）股價連續兩日漲停、今漲停來到44.25元，創3年多來新高價，截至10:40分為止，成交量1.5萬張，漲停委買張數近6000張。

市場消息指出，中華化斥資12億元建置的第五條電子級硫酸產線（A27廠），已於8月完工、9月試產，新產能鎖定半導體先進製程所需的超高純度化學品，並已向大客戶送樣，估計驗證時間約需6-9個月，可挹注明年營收獲利。

觀察三大法人動態，昨日外資買超中華化936張，主力買超676張、買超券商以凱基台北為主；法人指出，中華化股價7月初大漲時，市場也是以新產能第4季投產為由，從20元左右一路飆漲至40元，如今此議題再度延燒，一舉將中華化股價推上新高點，不過，以今年前3季每股稅後盈餘（EPS）僅0.03元來看，且新品驗證期不短，如今股價已然偏高，投資人進場仍須謹慎為宜。

