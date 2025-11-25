各國央行真的開始「賣黃金」了嗎？「1數據」說分明

金價飆高後，市場風向有變。部分央行買盤降溫，部分國家開始短期減持黃金。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著金價一路攀升，部分央行的黃金部位在整體儲備中的佔比已超過其策略目標，導致購金動能開始減弱，甚至出現短期減持。資料顯示，2025年前3季全球央行淨購金量僅634噸，較上一年同期下滑13%。金市主導力量也從過去幾年的「央行買盤」，逐漸轉向「投資買盤」成為支撐金價的主要來源。

從國別來看，2025年前3季有5個央行淨減持超過1噸，包括德國、印尼、俄羅斯、新加坡及烏茲別克；其中，俄羅斯更是出現自2006年以來的首次減持。

請繼續往下閱讀...

而部分央行因金價大漲而提前達到、甚至超過目標配置，因而小幅調節。例如，波蘭央行設定黃金占儲備20%為目標，但2025年第3季其佔比已達24%，並在7月出現2023年以來首度減持，而俄羅斯的配置早已高於此門檻，一度最高達到32%。

不過，也有14個央行增持，其中以中國、哈薩克、波蘭、土耳其最為積極。反觀中國、印度等主要經濟體的黃金儲備比重仍遠低於20%的基準線。

專家指出，回顧這波購金潮，自2021年起央行大量增持黃金，由於地緣政治升溫、去美元化加速、美債規模膨脹等因素推動，推動市場對黃金的需求量，從450噸一路升至2024年的1089噸，成為推動金價走高的核心引擎。

黃金價格主要由需求端驅動，而央行購金正是近年最重要的需求來源。但當價格飆升，央行的配置比重被動上升，部分國家因超出目標而暫時減碼。

從需求結構看，央行購金、投資需求與珠寶需求是三大核心來源。2021–2024 年，央行購金占黃金總需求的比重從11%提升至24%，成為市場推手。2025年則轉為投資者扛起支撐價格的大旗，前3季投資需求飆升至1566噸、年增87%，遠超其他需求來源。

整體而言，全球央行買盤雖然進入短期降溫，但結構性配置提升的趨勢仍在。從2022年第一季到2025年第三季，黃金在央行儲備中的比重從13.3% 上升至23.7%，增加幅度達10.4 個百分點。主要增持力量來自中國、印度、波蘭等；而美國、義大利、法國、瑞士、日本、荷蘭等國的黃金持倉則長期不變。

分析師認為，若將所有配置比重低於20%的央行水位提高至20%，全球央行黃金比重將從23.7% 拉升至 28.4%，意味著市場仍具備近5個百分點的上漲空間。市場認為，即便短期有獲利了結與策略調整，但全球央行的黃金長期配置方向仍是溫和上漲，而非轉為全面撤退。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法