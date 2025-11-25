12月降息有望？鮑爾盟友接連暗示支持調降利率

聯準會主席鮑爾的盟友近日接連暗示或表態支持降息，市場預期12月降息機率從40％升至70％。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會即將在12月9日、10日登場，然而聯準會內部目前仍存在明顯分歧，這也代表最終權比起以往任何時候都更掌握在主席鮑爾（Jerome Powell）的手中。近日，幾名鮑爾的盟友接連暗示或表態支持降息，這似乎正為12月會後降息鋪平道路。

《華爾街日報》報導，在聯準會意見明顯分歧的情況下，鮑爾可能會評估2種方案，第一種方法是如市場目前預期，先降息，然後在會後聲明暗示未來進一步降息的門檻會更高。這種「先降息後維持利率不變」的策略與鮑爾在2019年末的做法類似，當時他3次降息都遭到同事的強烈反對。這項方案可能引發不支持任何調整的官員反對，但或許能夠結束官員們公開的爭執，達成新的共識「如果目前的狀況持續下去，就沒有必要進一步削減支出」。

另一個方案則是維持利率不變，等到明年1月再評估，屆時，官員們將獲得更多因聯邦政府停擺而暫停發佈的就業、通膨數據。但這種做法可能會導致分歧再持續7週的時間，同時也無法保證新的數據能解決根本的分歧。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴金（Thomas Barkin）受訪時表示，由於勞動力市場正再降溫，但並未崩潰，通膨既沒有加速也沒有明顯改善，「任何一方都很難宣佈勝利」。

為防範就業市場疲軟的風險，聯準會上（10）月連續第2次降息，將利率調降至3.75至4％區間。如果在12月進行第3度降息，將與鮑爾8月提出的計劃一致，將利率調整到接近中性水位，因為與關稅相關的通膨風險已經降低，勞動力市場疲軟已成為一個更大的問題。

鮑爾2名最堅定的盟友近日接連暗示，Fed官員並沒有放棄這項策略，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，他認為，短期內仍有進一步調整的空間，以使政策立場更接近中性區間，威廉斯的用詞相當謹慎，尤其是「短期」一詞，暗示降息是損失最小的選擇。威廉斯稱，雖然將通膨恢復到2％是勢在必行，但同樣重要的是不能給勞動力市場帶來「不必要的」風險。在威廉斯這段發言後，市場預期12月降息的機率從40％左右升至70％。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary DalyMary Daly）週一（24日）受訪表示，他支持在12月降息，因為他認為，就業市場突然惡化將比通膨爆發更有可能發生，也更難控制。戴莉指出，如果關稅導致的成本上漲加速蔓延至服務價格，聯準會將會預見並提前應對，不會像疫情期間一樣出現物價飆升，但在勞動力市場方面並不是太有信心，勞動力市場目前已經非常脆弱，如果裁員人數開始小幅上升，未來可能會大幅增加。

威廉斯和戴莉的這番評論意義重大，因為之前反對降息的官員主導了公開發表的意見。不過，值得注意的是，戴莉並沒有參與今年的利率決策投票。

12月降息一直未獲強力支持，9月降息後，19名與會代表中僅些微多數認為10月和12月有必要降息，在這19人中，僅有12人擁有投票權，雖然只需要7比5的簡單多數即可通過決議，但自1992年以來，從未出現過反對票超過3票的情況。繼10月第2度降息之後，各方對於3度降息的阻力更加明顯，包括上月投下反對票在內的1人在內，已有4名Fed官員表達對再次降息的擔憂。

在今年FOMC會議握有投票權的12人當中，7名理事共3人支持降息、1人支持暫停行動，主席鮑爾、副主席傑佛森（Philip Jefferson）和理事庫克（Lisa Cook）3人則未表態；5名有投票權的Fed分行總裁則有4人支持按兵不動，僅紐約分行總裁威廉斯支持降息；沒有投票權的7名分行總裁中有4人支持按兵不動、2人支持降息，另外1人並未表態。

