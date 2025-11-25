自由電子報
焦點股》精成科：打入Google TPU供應鏈 市場按讚

2025/11/25 10:34

瀚宇博總經理陶正國（左）、精成科PCB製造廠ELNA總經理楊其荺。（記者卓怡君攝）瀚宇博總經理陶正國（左）、精成科PCB製造廠ELNA總經理楊其荺。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕Google推出最新AI應用軟體Gemini 3大獲好評，就連Google在AI競賽中最大的對手─OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）也對Gemini 3大表驚艷，Google近期股價飆漲，市場資金進駐Google相關供應鏈，其中PCB廠精成科（6191）成功打入Google TPU（張量處理器）供應鏈，今日早盤股價一度衝上漲停122元。

截至10:13分左右，精成科股價大漲9.01%，暫報121元，成交量逾2.42萬張，超越昨日全天成交量1.01萬張。

精成科併購日商Lincstech，Lincstech為Google雲端AI ASIC TPU的PCB供應商，Lincstech與韓國ISU同為Google TPU的通用基板（UBB）與switch的主力PCB供應商，精成科表示，客戶持續上修訂單，明年成長力道更為顯著，其中AI高階產品需求強勁，目前訂單能見度可達2027年，精成科亦攜手Lincstech大舉擴產，隨著併購效益顯現，精成科預估2026年Lincstech營收佔比可望達40%到50%，在Lincstech高成長挹注下，公司樂觀看待2026年營運，預期2026年獲利可望明顯優於今年。

