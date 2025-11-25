「2原因」推升國際油價強彈上漲！小摩最新預測價格出爐

國際油價週一（24日）上漲約1%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕受市場押注美國將於12月降息，以及外界對俄羅斯是否能與烏克蘭達成和平協議疑慮的影響，該協議有助於提升莫斯科原油出口，這使國際油價週一（24日）上漲約1%。摩根大通（JPMorgan）也公布最新預測價，維持對2026年油價的預估不變，分別是布蘭特原油每桶58美元，紐約期油每桶54美元。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲78美分，或1.3%，收在每桶58.84美元。

布蘭特原油期貨上漲81美分，或1.3%，收在每桶63.37美元。

美國與烏克蘭正努力縮小雙方在結束俄烏戰爭的和平方案上的分歧，先前，美國的一項提議被基輔及歐洲盟國視為「克里姆林宮願望清單」。

能源諮詢公司 Ritterbusch and Associates 的分析師在報告中指出，近期油價疲弱主要受到俄烏和平談判「取得進展」的消息所帶動。分析師補充：「然而，我們認為超過5%以上的戰爭風險溢價回吐過度了。」他們指出，戰爭仍可能持續，進而重新將地緣政治風險注入油市。

Onyx Capital 董事總經理蒙特佩克（Jorge Montepeque）表示，美國對俄羅斯石油企業盧克石油（Lukoil）和俄羅斯石油公司（Rosneft）的制裁於上週五（21日）生效，理論上應會推升油價，但市場目光集中在和平談判，使這些制裁的支撐效果被削弱。

美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）表示，現有數據顯示美國勞動市場依然疲弱，足以支撐聯準會再降息一碼（0.25個百分點）。

較低利率有助推動經濟成長及油品需求。然而，全球券商對聯準會是否會在12月會議降息看法分歧，主因上週公布的就業成長與失業率訊號存在分歧。

摩根大通（JPMorgan）預測，2027年布蘭特油價將落在每桶57美元，紐約期油為53美元；並維持2026年預估不變，分別為58美元與54美元。

