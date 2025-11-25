高點下殺逾30％ 比特幣反彈仍面臨3大難題

比特幣在今年10月創下歷史新高後，下跌超過30％。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大加密貨幣比特幣在今年10月創下超過12萬6000美元的歷史新高後，價格崩盤，一路下跌逾30％，目前在約8萬7000美元上下徘徊，預計將迎來2022年5月以來，最糟的單月表現。隨著比特幣正艱難地恢復漲勢，分析師也點出比特幣目前正面臨的3大關鍵挑戰。

《雅虎財經》報導，11月比特幣交易所ETF的資金外流達到35億美元（約新台幣1102.8億元），創下2月以來最大單日流出，這表明機構投資人已經停止配置比特幣。10X Research創辦人兼執行長蒂倫（Markus Thielen）表示，這些ETF已經轉為賣方，只要他們繼續拋售，市場恐怕就很難維持上漲或反彈。

另一個問題是穩定幣的發行活動放緩，蒂倫指出，這可能是流入加密貨幣生態系統資金減少的警訊。根據該公司數據，上週約有8億美元（約新台幣252億元）的資金從加密貨幣市場流出，回流到法定貨幣。雖然這個數字並不算非常龐大，但它強化了資金流出市場趨勢的論調。

穩定幣與比特幣不同，他的價格不應該波動，相反，他的價格與其他資產掛鉤，最常見的是美元。由於穩定幣在加密貨幣市場劇烈波動時提供一個避險平台，因此他們的市值往往會在市場波動期間上漲。上個月加密貨幣市場經歷歷史性暴跌後的幾天裡，就出現了這種情況。

然而，這一趨勢已經出現了逆轉，根據DeFiLlama的數據，截至11月1日，穩定幣的總市值下降了46億美元（約新台幣1449.6億元）。蒂倫表示，資金不僅流入不足，實際上還在流出加密貨幣市場，這就是比特幣主導地位未能提升的原因。

近期，聯準會（Fed）鴿派言論連發，暗示12月可能降息，提振了週一（24日）比特幣和其他資產的價格，但分析師蒂倫預計，這波漲勢將在未來幾天或是12月FOMC（聯邦公開市場委員會）會議前消退。

即使聯準會在12月降息，也可能是鷹派降息，這代表這波反彈可能會被視為在極度恐慌情緒下出現的短期賣超反應，而不是可持續V型復甦的開始。自10月10日槓桿清算事件導致比特幣單日蒸發190億美元（約新台幣5987.8億元）以來，比特幣一直難以復甦。

最後一個挑戰是，比特幣長期持有者可能已經提前拋售，以應對比特幣歷史上每4年1次的週期性波動。比特幣從高峰到谷底的歷史走勢，很大程度上遵循每4年1次的供應減半機制，不過，許多投資人現在否認同樣的走勢會重演。

區塊鏈分析公司Nansen研究分析師桑德嘉德（Nicolai Søndergaard）表示，每個週期都有「元老級用戶」拋售代幣。桑德嘉德認為，他們或許只是到了某一階段覺得，自己已經夠老了，想把錢用在其他地方。

拋售潮幾乎波及數位資產領域的每一個角落，加密貨幣總市值下跌超過30％，從10月6日的4.28兆美元（約新台幣134.8兆元）跌至週一（24日）的2.99兆美元（約新台幣94.2兆元）。10月初以來，以太坊也下跌了38％。

桑德嘉德認為，除了Fed下個月降息的可能性之外，加密貨幣市場出現逆轉的最佳機會將來自於ETF或是更多公司買入加密貨幣。

