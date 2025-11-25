自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股開盤》台積電大反攻 指數漲逾600點重返2萬7

2025/11/25 09:11

台積電大反攻，指數漲逾600點重返2萬7。（資料照）台積電大反攻，指數漲逾600點重返2萬7。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美科技股強勢領漲，4大指數週一全面反彈，台積電ADR也大漲3.48%，受此激勵，台股週二在台積電開盤大漲50元，指數跳空漲491.66點，以26995.9點開出，在台積電領軍電子股反攻，塑膠、生技、汽車等傳產股助攻，指數開高走高，漲逾600點，來到27118點，重返2萬7千點。

上週投資人由於擔心人工智慧（AI）科技泡沫化，股市經歷劇烈震盪，如今美國降息希望再度升溫，提振市場情緒。在科技股強勢領漲下，美股4大指數週一全面收紅。

道瓊工業指數上漲202.86點，或0.44%，收在46448.27點。

標準普爾500指數上漲102.13點，或1.55%，收在6705.12點。

那斯達克指數上漲598.93點，或2.69%，收在22872.01點。

費城半導體指數上漲296.77點，或4.63%，收在6703.2點。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財