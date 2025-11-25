台股開盤》台積電大反攻 指數漲逾600點重返2萬7

台積電大反攻，指數漲逾600點重返2萬7。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美科技股強勢領漲，4大指數週一全面反彈，台積電ADR也大漲3.48%，受此激勵，台股週二在台積電開盤大漲50元，指數跳空漲491.66點，以26995.9點開出，在台積電領軍電子股反攻，塑膠、生技、汽車等傳產股助攻，指數開高走高，漲逾600點，來到27118點，重返2萬7千點。

上週投資人由於擔心人工智慧（AI）科技泡沫化，股市經歷劇烈震盪，如今美國降息希望再度升溫，提振市場情緒。在科技股強勢領漲下，美股4大指數週一全面收紅。

道瓊工業指數上漲202.86點，或0.44%，收在46448.27點。

標準普爾500指數上漲102.13點，或1.55%，收在6705.12點。

那斯達克指數上漲598.93點，或2.69%，收在22872.01點。

費城半導體指數上漲296.77點，或4.63%，收在6703.2點。

