川普啟動「創世紀任務」 攜手輝達、超微等巨頭加速聯邦AI研究

美國總統川普（Donald Trump）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（24日）簽署行政命令，正式啟動「創世紀任務（Genesis Mission）」，旨在利用AI促進創新的聯邦計劃，這是川普政府為了推廣AI技術和相關應用而採取的最新行動。

綜合外媒報導，白宮科技政策主任辦公室主任克瑞蕭斯（Michael Kratsios）表示，這項措施旨在更好地協調政府各機構的研究工作，並有效地整合AI工具，以在科學領域取得更多突破。克瑞蕭斯補充，這項任務將利用能源部國家實驗室的運算資源來獲取聯邦資料集，並進行更多利用AI的實驗，預計這將有助於縮短科學發現的時間。

請繼續往下閱讀...

這項名為「創世紀任務」的計劃，旨在透過利用龐大的政府科學資料集來訓練科學基礎模型、創建AI代理（AI agent），以測試新的假說、自動化研究工作流程並加速科學突破，進而改變科學研究、加速科學發現。

川普已指示美國能源部和美國國家實驗室將美國「最聰明的大腦、最強大的電腦和龐大的科學資料」聯合起來，組成一個合作研究系統。1名高階政府官員表示，政府將與包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、戴爾（Dell）、慧與科技（HPE）在內的私人企業建立合作關係，將提升實驗室的超級運算資源。

這項行政命令特別關注美國的國家安全、經濟安全和衛生安全，包括生物科技、關鍵材料、核分裂、核融合、太空探索、量子科學、半導體和微電子技術。

官員指出，此舉將加速各領域的科學發現，他們也將這些創新成果視為提高產量、降低價格的重要行動，抑制物價正是川普政府回應選民對生活成本的擔憂而優先考量的政策之一。

克瑞蕭斯表示，這將是自「阿波羅計劃」以來，規模最大的聯邦科學資源調動。憑藉AI的力量，美國正處於一場科學革命的邊緣。

川普多次盛讚AI的前景，並將其相關發展列為政府的首要任務之一，力推一系列政策，川普認為，這些政策對於確保美國在與中國和其他國家的AI競賽中取得勝利相當重要。透過一系列行政命令，川普減輕監管負擔，使企業更容易建立AI基礎設施和資料中心，也使盟友更容易獲得關鍵的硬體和軟體。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法