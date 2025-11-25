「160門檻」不可踰越？中媒曝 : 日本官方干預日圓的「3個」黃金時段

日媒指出，160兌1美元的門檻被視為一條不可逾越的界線。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日圓兌美元匯率在上週跌破155關口之際，日本財務官員加強對日圓貶值的警告力度。對此，《日本時報》（The Japan Times）引述一位專家指稱，日本首相高市早苗將積極主動地干預日圓匯率，「160門檻」被視為不可逾越的分水嶺，因為此前當局曾在2024年多次在日圓跌破該水準後進行買入。

根據過往歷史，日本常選擇低流動性時段干預，以較小的資金撬動較大的匯率走勢，達到最佳的干預效果。中媒指出，本週四、五美國感恩節假期及本週一日本休市，交投持續清淡，外匯交易員正密切關注，日本當局是否會在這「黃金時段」實際出手干預。

分析師指出，分析指出，在市場清淡時介入，官方資金能獲得更高的槓桿效果，推動匯率變動的「性價比」更高。本週四的美國感恩節與週五「黑色星期五」的縮短交易時段，被視為日本官方潛在的「進場窗口」。

更值得注意的是，據媒體報導，日本政府關鍵智庫的民間成員會田卓司（Takuji Aida）於上週日（11 月 23 日）在 NHK 節目中明確表示，日本可以主動干預外匯市場，以減輕日圓疲弱對經濟造成的不利影響。此番談話進一步提升市場對官方可能出手的預期。

法國農業信貸銀行首席經濟學家相田卓二在上週日的NHK直播節目中表示，高市政府「將會更加積極地干預外匯市場」。同時，他補充，日本的外匯存底充足，經濟狀況並不嚴峻。

據報導，在干預機制上，日本財務省負責決定是否出手，而日本央行則負責執行實際的市場操作。目前，日本政府對日圓走勢的緊張程度明顯升高，日圓在上週跌破重要心理關口155，日本財務大臣加強口頭警告後，日圓的貶勢暫時被壓住，似乎在當前區間獲得短線支撐。

市場分析認為，日圓似乎已在當前區間形成一個暫時底部，但這個支撐能否守住，很大程度取決於日本當局是否願意在本週這個「黃金時段」付諸實際行動。

