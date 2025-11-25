「1念頭」慘讓人生歸零 ! 年薪300萬菁英成下流老人 悲慘打工度晚年

一時的貪念，讓年薪1500日圓的銀行菁英人生歸零，晚年只能悲慘打工維生。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕即使是高薪族，也可能因為過度的生活開銷而成為「高所得貧窮」，這種焦慮有時會讓人喪失理智，既使一個小小的念頭，就可能成為摧毀人生的導火線。據報導，日本理財顧問小川洋平分享了一名年薪1500萬日圓（約新台幣301萬元）的銀行菁英被「一時魔念」吞噬，導致晚年沒有存款、只得每月15萬日圓年金，打工度日的真實故事。

日媒報導，東京一名65歲男佐伯隆曾是大銀行的菁英，自22歲大學畢業進入銀行後一路升遷，在40多歲成為副理、50多歲出任分行經理，年收入突破1500萬日圓，前途被看好。但前人風光的背後卻是一團亂，主要來自背負高額房貸、還有妻子奢侈的社交支出，以及支付2個孩子的私立大學、留學等學費。

據報導，佐伯隆扣除稅金與保險，手邊能自由支配的現金所剩無幾。對此，他常想，「明明賺這麼多，為什麼總是沒錢」，每每看到帳戶餘額，焦慮與不滿便湧上心頭。

就在這時，佐伯隆從下屬那裡聽到一件關於客戶公司的消息「A公司正計劃收購B公司」。由於這是未公開的內線消息，一個念頭就在腦中出現，如果用親人名義購買股票，應該不會被抓到，且可以賺一筆吧。

佐伯隆明白這是違法的內線交易，但工作專業判斷和僥倖心理讓他放下防線。他解除定期存款2000萬日圓（約新台幣401萬元），透過母親的帳戶買進B公司的股票。幾天內，他賺了400萬日圓（約新台幣80萬元）。

但事實上，日本證券監理委員會的監控系統早已鎖定異常交易。某日，調查官出現在佐伯隆的家門口，包括交易紀錄、登入紀錄，以及工作上所接觸資訊的時間，全被主管機關掌握。儘管內線金額不算巨大、也非組織性犯罪，警方未予逮捕，但銀行接獲通知後，依規火速執行最嚴厲的懲戒「解僱」，退休金也被全數取消。

日媒指出，佐伯隆多年累積的職涯與數千萬退休金在一夕間蒸發，不法所得也被沒收，「佐伯因內線交易被開除」很快傳遍整個圈子，日本金融業界也封殺了。

由於佐伯隆失去工作信用，連婚姻也破裂，在離婚、分產後房子被迫出售，如今，他沒有存款，只能靠每月領取約15萬日圓的年金，還有零星的兼職過日子，最終成了一名孤獨的老年打工者。

