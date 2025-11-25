零食控必看！11款Costco低糖商品，告別負罪感。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以其琳瑯滿目的美味零食而聞名，有些零食美味到讓顧客恨不得立刻囤貨，因為它們很快就會被吃光，若不想因吃太多零食而產生罪惡感，Costco也提供種類繁多的低糖/無糖食品、零食和飲料，而山核桃、有機烤海苔、堅果等11款低糖商品，被會員點名為健康無負擔值得囤貨的零食。

《Eat This, Not That!》報導，以下11種零食，非常適合那些無法或不願食用高糖食品的人。

請繼續往下閱讀...

1、DJ&A 香菇脆片

DJ&A香菇脆片是美味的無糖零食，但對麥芽葡萄糖敏感的人士請注意，它是配料之一。1位粉絲評論道：絕對美味！這款香菇脆片口感輕盈，調味完美，而且超級酥脆。我和我的家人都非常喜歡！它味道天然，不油膩，是完美的健康零食。我肯定會再次購買！

2、Kirkland Signature 半顆山核桃

Kirkland Signature 半顆山核桃仁，是1款完美的無糖零食。 「我們多年來一直購買這款山核桃仁，用來做我爸爸以前常做的山核桃派。這些山核桃仁總是新鮮又美味！開封後我們把它們放在冰箱裡保存，可以保存好幾個月！」1位顧客說。

3、Yupik有機南瓜籽

Yupik有機南瓜籽成分只有南瓜籽，不含其他任何添加物。 「我一直在尋找不添加鹽的南瓜籽。這款南瓜籽正合我意，價格也很實惠。」1位Costco顧客說。

4、科克蘭招牌曼徹格起司

Kirkland Signature Manchego起司是1款理想的低碳水、無糖零食。 「這款曼徹格起司是Costco最好的，」1位顧客這樣評價這款高品質產品。進口布里起司也是不錯的選擇。

5、Kirkland Signature 有機烤海苔

顧客們非常喜歡Kirkland Signature有機烤海苔，認為它既美味又健康。 「我真的很喜歡這款海苔。它不太油膩，也不太鹹。而且乾燥程度也恰到好處。」1位Costco顧客說。

6、布沙爾比利時益生菌巧克力

布沙爾比利時益生菌巧克力公司表示，其糖含量比一般牛奶巧克力低50%。1位用戶評論道：「我患有乳糜瀉，所以經常感覺腸胃不舒服。我原以為益生菌巧克力聽起來很奇怪，但它真的有效！而且每天晚上吃幾塊也不會有太大的罪惡感，這一點也很棒。它們似乎不會明顯升高我的血糖。雖然價格有點貴，但我吃完後應該還會再買。美味、順滑、有益健康！」

7、Kirkland Signature 乾烤澳洲堅果

Kirkland Signature 乾烤澳洲堅果只含有堅果和海鹽，味道極佳。 「這些澳洲堅果新鮮又美味。Costco 的價格無與倫比，物超所值，品質上乘。唯一的缺點是鈉含量較高。我希望有無鹽款可供選擇。」1位顧客說。

8、佩德森天然農場無抗生素、未醃製、無糖培根

Costco的Pederson Natural Farms無抗生素、無醃製、無糖培根，如果你把吃不完的立即冷凍起來，這絕對是一筆划算的交易。 「這培根味道真不錯，而且因為不含那些有害化學物質，吃起來一點也不覺得有罪惡感，」1位顧客說。

9、三橋牌菠菜甜椒蛋白球

Three Bridges菠菜甜椒蛋白小點心是1款美味又健康的生酮友善食品。只需將它們放入氣炸鍋，以350°F（約175°C）的溫度烘烤11分鐘，直至內部溫度達到165°F（約74°C），即可享用美味的零食或早餐。

10、Kirkland Signature 草飼牛肉棒

Kirkland Signature 草飼牛肉乾不含糖。 「價格實惠，營養豐富，而且我認為它的口味和品質也是市面上最好的之一。自從第1次嘗試後，我就一直購買這個牌子，而不是其他品牌，我希望它能一直銷售下去。」1位 Costco 顧客說。

11、Kirkland Signature 帶殼開心果

Kirkland Signature帶殼開心果僅由乾烤開心果和鹽製成。 「我最喜歡這款開心果，非常喜歡。這是我在Costco的常購商品之一。」1位顧客說。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法