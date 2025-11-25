黃金大回神上漲了！專家公布最新預測

黃金價格週一（24日）上漲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週一（24日）上漲逾1%，主要受市場對美國聯準會（Fed）下月可能降息的預期升溫支撐，投資人也在等待最新一批美國經濟數據，以尋求更多貨幣政策走向的線索。專家分析，金價將維持在每盎司4000美元至4100美元的區間震盪。

黃金現貨價上漲 1.2%，報每盎司 4111.86 美元。12 月交割的美國黃金期貨上漲 0.4%，報每盎司 4094.20 美元。

道明證券大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示：「市場愈來愈相信，美國聯準會正朝著12月降息的方向前進。」

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）上週五（21日）表示，美國利率可能在「短期內」下降，而不會危及聯準會的通膨目標，同時有助於防範就業市場的滑落。

根據 CME FedWatch 工具顯示，市場預估下月降息的機率為79%。

梅萊克補充說：「我們正在等待最新數據，市場預期可能會偏弱，通膨也不會過度升高，這些因素都指向金價有望維持相對強勢。」

投資人正等待因美國政府停擺而延後發布的多項重要經濟數據，包括美國零售銷售、初領失業金人數及生產者物價指數，這預計將於本週稍晚公布。

StoneX 分析師奧康奈爾（Rhona O'Connell）在報告中表示：「在聯準會相關辯論成為焦點，加上地緣政治波動，尤其是涉及烏克蘭的情勢，這讓金價仍有可能受到買盤支撐。但在我們看來，金價仍將維持在每盎司4000美元至4100美元的區間震盪。」

