市值達4兆美元、蘋果卻「罕見」裁員 ! 分析師揭背後盤算

蘋果市值達4兆美元，卻傳罕見裁員。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕正當蘋果市值突破4兆美元新高之際，卻傳出罕見裁員對全球銷售體系「動刀」。《路透》引述知情人士透露，蘋果此輪精簡橫跨整個銷售部門，部分團隊受創尤重，包括負責大型企業、學校與政府機構的客戶經理，以及為潛在大客戶舉辦簡報會議與產品示範的蘋果簡報中心人員。

消息人士透露，這輪裁員波及部分資深主管，甚至包括在蘋果服務長達20-30年的老員工，衝擊不僅是人數，更是象徵意義。分析師認為，蘋果這項動作顯示，即便是市值巨擘，也開始在高成長與成本控管之間重新算帳。

《彭博》指出，失業員工必須在1月20日前找到公司內部的其他職位，否則將被解雇並獲得遣散費。蘋果發言人向《路透》表示，公司在其招聘網站上發布了銷售職位，並告知被裁員工可以申請這些職位。

據報導，在蘋果這波裁員中，最主要受影響的單位是與美國國防部與司法部等機構合作的政府銷售團隊。該團隊近來本已因43天的政府停擺及「政府效率部（DOGE）」實施的預算刪減而面臨挑戰。

蘋果市值在10月底時正式突破4兆美元（約新台幣125.7兆元），而12月當季銷售額被看好逼近1400億美元（約新台幣4.39兆元）、改寫歷史紀錄，激勵本週一股價上漲4.43美元或1.63%至275.92美元，收盤市值為4.08兆美元（約新台幣128.1兆元），今年以來漲了10.18%。

