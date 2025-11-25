自由電子報
Costco神物清單曝光！7款買來「能用到天荒地老」會員激推：根本用不完

2025/11/25 10:41

好市多（Costco）的商品以大份量及價格優惠，深受會員喜愛。圖為科克蘭鮪魚罐頭。（法新社）好市多（Costco）的商品以大份量及價格優惠，深受會員喜愛。圖為科克蘭鮪魚罐頭。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）的商品以大份量及價格優惠，深受會員喜愛，也因為這樣，不少會員都戲稱一些商品買來後「可以用上好幾年」，外媒就整理出7款幾乎可以用一輩子的Costco明星商品，包含保鮮膜、鋁箔紙等都上榜。

美國媒體《EatThis,NotThat!》 （ETNT）報導，撰稿人瑪思特（Ferozan Mast）指出，Costco多款商品可以用很久，無論是紙巾，還是乾糧等長備品。有些商品耐用到甚至能用上好幾年，只要保存方式得宜，品質也能輕鬆維持，她根據Costco消費者回饋，整理出7項能用很久、很久的明星商品。

首先是科克蘭保鮮膜（Kirkland Signature Stretch-Tite Plastic Food Wrap），報導指出，這款保鮮膜幾乎能讓你撐上一整年。一名顧客表示：「我們買科克蘭的保鮮膜好幾年了。非常耐用、密封效果佳，而且滑動切割器超好用，強烈推薦。」

再來是科克蘭野花蜂蜜（Kirkland Signature Wild Flower Honey）。該款商品被會員們形容為「永遠用不完」的存在。一名會員分享：「發現科克蘭野花蜂蜜根本像中樂透。我買了好多年，品質一直都超棒。我會用來泡茶、淋水果或優格，超多用途。」

第3項是SPAM 經典午餐肉（SPAM Classic），SPAM午餐肉是可以久放不壞的儲藏室必備品。一位消費者說：「Spam用途超多又方便。我們會煎著吃、做焗烤、煮湯、做沙拉。放在儲藏室保存很久都沒問題，甚至偶爾也給寵物當特別小點心。我家超愛Spam漢堡，而且忙到不可開交的日子，用Spam做湯真的很方便。我家裡一定會囤著。」

以及科克蘭有機純楓糖漿（Kirkland Signature Organic Pure Maple Syrup），報導描述，除非把楓糖漿當飲料喝，不然這款商品能用上非常久。一名會員說：「超喜歡Costco這款楓糖漿的品質、味道和價格！我用它來煮菜、烘焙好多年了，真的超級好。」

還有科克蘭Reynold餐飲鋁箔紙（Kirkland Signature Reynolds Foodservice Foil），該款商品被Costco會員戲稱「基本上能用一輩子」。一名顧客說：「這款鋁箔紙是我的首選！比一般超市買的划算太多，品質也超好，非常堅固。」

另外還有科克蘭泰國茉香米（Kirkland Signature Thai Hom Mali Jasmine Rice）和科克蘭鮪魚罐頭（Kirkland Signature Albacore Solid White Tuna in Water），報導形容這些商品買來都可以用很久。

