大企業部長想跳槽遭現實痛擊！才發現自己在公司外「毫無價值」

懷抱豐富經驗與自信，選擇在50多歲時轉職、挑戰獨立的中高年族群，在日本並不少見，不過一旦失去公司的名號與招牌後，許多人往往被現實狠狠擊潰。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕懷抱豐富經驗與自信，選擇在50多歲時轉職、挑戰獨立的中高年族群，在日本並不少見，不過一旦失去公司的名號與招牌後，許多人往往被現實狠狠擊潰。日本一名曾任大型製造商部長的山本隆司（59歲、化名），在公司內是公認的能幹人物，但他對於即將進入終點的職涯感到不安，於是不等退休就積極展開轉職，然而幾乎沒有公司願意找他去面試，投履歷給了近120家公司，結果卻是全軍覆沒，最終隆司只好被迫接受公司「退休再回任」的選項，年薪降到原本的3分之1，相當挫折。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，隆司大學畢業後就進入現在的公司上班，一路在業務領域穩紮穩打，於50多歲時升任總公司部長。目前年薪約1200萬日圓（約245萬元新台幣），遠高於同世代男性正職員工的平均年薪725萬日圓（約148萬元新台幣），可以說是外界眼中的「菁英」人物。

臨近公司規定的60歲退休，隆司對未來感到不安。雖然公司提供「再回任制度」，讓他能續留工作，但屆時身份將轉變為約聘，也不再有管理職頭銜，年薪將會降到現在的3分之1，只剩下400多萬日圓（約81萬元新台幣）。

隆司難以吞下這口氣，抱持著「自己的市場價值應該更高」的信念，他決定不等退休便提前展開求職。起初他找上了轉職仲介，但獲得的工作推薦卻少得驚人；偶爾出現的也多是員工人數不多的中小企業，或完全不同領域的產業。

於是隆司轉往求職網站，親自向多家大企業的管理職職缺投遞履歷，但結果卻慘不忍睹。他說：「書面審查幾乎全被刷掉，完全收不到『進入面試』的通知。我投了將近120家公司，只有3家進到面試，一次面試後也全部被淘汰。」

隆司表示，這是他人生中第一次感受到「社會已不需要我」的強烈挫折感。

仲介坦言，像隆司這種「只有管理經驗」的高齡求職者供過於求。若沒有能實際動手的現場技能或特定專業，要維持原本的年薪幾乎不可能。而公司內部政治、人員管理等「只在原公司有效的技能」，在外部市場幾乎毫無價值。

報導分析，雖然70多歲繼續工作的情況已不稀奇，但企業對高齡者的需求相對有限，在這樣的環境下，想找到「理想職務配理想薪資」並非易事。而高齡者若過度拘泥於「過去的職涯經驗」，反而會讓選項越來越少。

最終，隆司只好接受公司「退休再回任」的選項，目前正致力於幫助在職員工。

