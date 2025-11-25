俗夠大碗！6款Costco科克蘭商品 比大品牌至少便宜38％

好市多科克蘭這6款商品，比大品牌至少便宜38%。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）的會員都知道，科克蘭（Kirkland Signature）的產品往往是知名品牌的平價替代品，價格卻低得多，而且品質絲毫不減，而尿布、電池等6款商品，至少比知名品牌便宜38%。

《Eat This, Not That!》報導，科克蘭旗下擁有數百種不同的商品，其中一些價格極具競爭力，比品牌產品便宜近 70%。從電池到咖啡，從早餐食品到嬰兒必需品，這些商品可以幫你省下數百美元，而以下6款商品，價格至少比大品牌便宜38%。

1、Kirkland Signature 無添加培根和高達起司雞蛋小點

在Kirkland Signature 的無添加培根和高達起司蛋餅10個裝售價14.52美元（約新台幣457元），而如果去星巴克，兩個不含稅就要5.45美元（約新台幣171元）。這樣算下來，Kirkland Signature比星巴克便宜46.3%。我一直都買這種蛋餅，感覺味道和口感跟星巴克的完全一樣。

2、Kirkland Signature Chinet 18 盎司塑膠杯

Kirkland Signature Chinet 18盎司塑膠杯240個裝售價13.59美元（約新台幣427元），而亞馬遜上Solo杯200個裝售價23.68美元（約新台幣745元）。 Kirkland Signature杯深受顧客喜愛，現在Costco的折扣力道相當可觀，相當於5折。 「我一直都買Costco的大紅杯。我老公經常在家搞音樂聚會，朋友們總是帶啤酒來。這種杯子很結實，容量也正好適合裝啤酒，而且Costco的價格最實惠。」1位顧客說。

3、科克蘭招牌有機早餐混合咖啡

Kirkland Signature有機早餐混合咖啡，120顆膠囊裝售價44.99美元（約新台幣1415元），本質上是Costco版的Green Mountain Coffee Roasters咖啡，後者96顆膠囊裝售價73.96美元（約新台幣2326元）。這意味著Kirkland Signature的價格比Green Mountain Coffee Roasters便宜了近52%。

4、Kirkland Signature 綠茶茶包

Kirkland Signature綠茶包100包售價13.49美元（約新台幣424元），而Ito En Oi Ocha綠茶包20包售價5.78美元（約新台幣182元）。這意味著Kirkland Signature比Oi Ocha便宜53%。1位Costco顧客說：“不妨去其他網站或商店比較一下抹茶或品質不錯的日本綠茶的價格。”

5、Kirkland Signature鹼性AA 電池

Kirkland Signature鹼性 AA 電池48 節裝售價 15.99 美元（約新台幣503元），而Duracell 20 節裝AA 電池售價 21.81 美元（約新台幣686元）。這意味著 Kirkland Signature AA 電池比 Duracell 便宜了驚人的 69.5%。1位顧客在評論中寫道：“這些電池性能卓越，續航持久，而且比非 Costco 品牌的同類產品便宜得多。”

6、Kirkland Signature 尿布

Kirkland Signature 紙尿褲222 片裝售價 39.99 美元（約新台幣1258元），而 Huggies 紙尿褲 168 片裝售價 49.49 美元（約新台幣1556元）。這意味著 Kirkland Signature 紙尿褲比 Huggies 便宜約38%，考慮到小寶寶每天要用掉多少紙尿褲，這筆省下的錢可真不少。光是這點節省就值回會員費了！

