16歲拿700元創副業！現營收近4100萬 他親曝翻身心路

〔財經頻道／綜合報導〕從小夢想在科技業上班的詹姆斯‧周（Zames Chew），因父母一直找不到人維修房子，發現維修市場是個商機，於是在16歲時與弟弟，拿出30新加坡元（約新台幣722元）購買了1個網站，開啟了副業。

然社會對藍領維修工作一直有歧視，加上兄弟兩人年紀小，不太擅長經營生意，因此，在創業前7年，公司一直處於瀕臨倒閉的狀態，直到他意識到，他們所做的工作為客戶創造巨大價值，加上越來越多年輕人進入藍領行業，讓他對該行業未來充滿信心，如今公司Repair.sg的年營收已達170 萬新加坡元（約新台幣4095.3萬）。

CNBC報導，詹姆斯說，「我年輕的時候，夢想一直是進入大型科技公司工作」，但在2016年初的某一天，他發現市場有個空白。

「我們父母當時想找個服務商來修房子，」 “我就上網找，結果發現……那時候好像根本找不到服務商。所以我就想……不如我自己建個網站試試看。”

於是，16 歲的詹姆斯花了30新加坡元（約新台幣722元）購買了1個網站，在他的父親的幫助下註冊了公司，Repair.sg 就此誕生。

近10年後，這家最初由兩兄弟創辦的藍領副業，如今已擁有20多名員工，並預計在2025年帶來約230萬美元（約新台幣7233.5萬）的收入，根據CNBC Make It查閱的文件顯示。

報導指出，周氏兄弟小時候就喜歡動手實作。詹姆斯說：「我和我弟弟以前什麼都一起做。這意味著拼樂高、組裝電腦、拆卸東西」。 “我們一直一起做各種項目，長大後一起工作一直是我們的夢想。

兩人在青少年時期創辦了Repair.sg，實現了這個夢想。詹姆斯表示，公司發展緩慢，直到最近幾年才開始快速成長。

公司成立的前3年，兄弟倆還在上學，所以他們只能在課餘時間或晚上擠出時間來處理公司事務。

他說：「很多人不知道的是，我們提供的某些服務背後需要大量的教育……以及執照，這絕不是拿螺絲起子和鐵鎚敲打那麼簡單。」 因此，他們花了數年時間才獲得經營業務所需的知識、技能和執照。

此外，在公司規模擴大之前，他們幾乎包辦了所有工作，例如換燈泡、修理家具。 「在最初的7年裡，甚至可能直到2024年初，公司基本上一直處於瀕臨倒閉的狀態，」詹姆斯說。 “我們當時年輕，而且不太擅長經營生意。”

詹姆斯說，創業初期，他和弟弟只要有人願意僱用他們，什麼都做，他們甚至會在凌晨 4 點設鬧鐘，以確保能夠回復潛在客戶的早期信息。

事後看來，在這段期間，他們吸取了許多慘痛的教訓，也做了一些他們不該做的工作。

「或許是大家的期望完全不同，或許他們真的太摳門，讓我們很頭疼，」他說。 “我們只能接受現狀，因為我們多少也認同社會上那種認為我們低人一等、不受人尊重的看法，所以我們對得到的一切都心存感激。”

直到2021年，兄弟倆才決定將Repair.sg從愛好發展成為1項成熟的事業，此後公司開始成長壯大。他們也放棄了上大學的機會，以便專注於公司的發展。

詹姆斯說，雖然他們兩個很喜歡自己的工作，但卻遭到了父母和陌生人的許多反對。 「從小到大，父母總是跟我們說：『如果你們不努力學習，以後就只能去做體力活，那可就糟透了。難道你們不想坐在有空調的辦公室裡嗎？』」他說。

「當我們開始和客戶交談時……他們會當面告訴我們：『你們還是孩子。你們應該在學校學習，而不是做這種工作。這是為那些所謂的『人生失敗者』準備的。』」他說。

由於社會對藍領工作的歧視，詹姆斯說他和弟弟曾試圖將他們的生意保密一段時間。

他說：“我們一直對自己所做的事情很沒有安全感，因為雖然我們樂在其中，但負面評價確實會影響到我們。所以我們刻意不去公開談論我們正在做的事情。”

然而，他現在意識到，從根本上講，他們所做的工作為客戶創造了巨大的價值。此外，他很喜歡這份工作，也很喜歡能和哥哥一起工作，這最終比別人如何看待他們的職業更重要。

「我對這個行業的未來充滿信心，」他說道，並補充說，在過去幾年裡，他看到越來越多的年輕人進入藍領行業。事實上，詹姆斯說他的一些朋友已經放棄了白領工作，轉而從事藍領工作，“他們中的許多人現在比以前更快樂了。”

「我很慶幸自己沒有聽從任何人的建議，堅持了下來，因為如果我被迫每週五天坐在有空調的辦公室裡敲電腦，我想我不會像今天和哥哥一起經營這家公司一樣，體驗到同樣的幸福、滿足和快樂，」詹姆斯說。

