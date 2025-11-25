年薪240萬全給老婆管！他退休前被存款餘額驚呆了 心中真實反應曝

年薪240萬全給老婆管！他退休前翻開存搨

一看餘額竟然只有100萬日圓，心想：『我這30年的努力都白費了嗎？』（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕年薪1200萬日圓（約新台幣240萬）現年57歲的佐藤健二（化名），平時薪水全交給老婆管，隨著職業生涯即將結束，原以為退休生活可以安穩，沒想到當妻子拿出存摺，翻開一看餘額竟然只有100萬日圓（約新台幣20萬），佐藤完全被眼前這數字驚呆，差點癱倒在地，心想：『我這30年的努力都白費了嗎？』，並後悔未參與家庭財務，為避免陷入更糟境地，他決定從現在起，開始認真積累資產，這樣就不用工作到70歲左右了。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，「我從沒想過自己會這麼窮。離退休只有３年了。我當時到底是怎麼想的？」佐藤健二在東京１家工廠上班，年收入約1200萬日圓，從社會角度來看，這算是「成功人士」。他的55歲妻子由美（化名）也做兼職，他們家的年收入超過1300萬日圓（約新台幣260萬）。從結婚之初，健二就把所有家庭財務都交給由美管理，他們實行的是零用錢制度，新冠疫情爆發後，上班的人少了，健二的零用錢也減少到每月2萬日圓（約新台幣4000元），他現在仍然靠這個數字勉強維持生活。 「現在，就算只是吃頓午飯，隨便都超過1000日圓 （約新台幣200元），說實話，這有點吃緊，但我從來沒抱怨過自己的零用錢，到了５０歲，就得意識到自己作為公司職員的職業生涯即將結束，想想退休後的生活，我就覺得不能再鋪張浪費了。

心想這些年來，「不知道有沒有攢下1000萬日圓（約新台幣200萬），甚至2000萬日圓（約新台幣400萬）？」於是佐藤讓妻子拿出存摺。

然當妻子拿出存摺，佐藤看到上面的餘額只有100萬日圓時，「我簡直不敢相信自己的眼睛。但無論我看了多少遍，它仍然是100萬日圓。」我差點癱倒在地，心想：『我這30年的努力都白費了嗎？』

當佐藤問妻子怎麼回事時，她毫不掩飾地回答：「你知道，你得支付孩子們的（私立大學）學費，你還提前償還了房貸。食品價格也上漲了。我的兼職收入在購買化妝品和衣服之後就所剩無幾了。」

的確，兩個孩子都在私立大學就讀，教育支出也達到了頂峰，她也努力提前償還房貸，希望能在退休前還清，即便如此，在退休在眼前時，100萬日圓的存款似乎仍然遠遠不夠。

佐藤說， 「和妻子聊過之後，我意識到我妻子對財務狀況的判斷，非常模糊。她幾乎不知道自己賺了多少錢，花了多少錢。也許正因如此，她對退休和養老後的生活也總是含糊其辭。她根本不知道自己需要多少錢。」

自從結婚以來，健二一直把家裡的財務管理交給由美，所以他自己對家裡的財務狀況並不了解。然而，由美對財務狀況的了解甚至更少，她的「粗略估計」著實令人擔憂，如果她當初管理得當，我們就能省下更多錢。

對於自己未參與家庭財務，佐藤感到非常後悔，並覺得如果再不更多地參與家庭財務和未來資產累積中來，最終會陷入非常糟糕的境地。

佐藤說，幸運的是，2年後我就不用再承擔教育費用了，雖然收入肯定會減少，但我60歲以後應該還能繼續工作。我打算現在就開始認真積累資產，這樣我就不用工作到70歲左右了。

