富邦經濟學家羅瑋估台灣今年GDP上看5.5％ 對等關稅影響已明顯放緩

富邦金控首席經濟學家羅瑋估我今年經濟成長率上看5.5%。（資料照，富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控今舉行第3季法說會。首席經濟學家羅瑋表示，美國對等關稅對全球經濟造成的影響已明顯放緩，富邦金控總經理韓蔚廷也直言，台美關稅談判「也就是這樣了」；反而是美中談判的結果，對台灣會產生間接影響，後續要關注留意。

羅瑋表示，美國對等關稅對全球經濟造成的影響已明顯放緩，在資通訊產品出口大幅增長的帶動下，台灣今年經濟表現相當不錯，預估今年全年經濟成長率5.5%以上。

請繼續往下閱讀...

展望明年，市場上不確定性因素明顯下降，畢竟在今年，川普上任到底會做出什麼、影響和衝擊到底有多嚴重，處於高度揣測、不確定的狀況；相較之下，明年市場對於後續不確定性已經放緩，且各國央行降息循環預計也告一段落。

羅瑋預估，在此氛圍下，明年整體經濟表現大概會跟今年差不多，只是台灣今年經濟成長率的基期相對較高，明年可能會放緩，但整體結構還是非常健全。

至於明年要注意的變數，羅瑋整理3項不確定性因素：首先，是經濟情勢發展和金融市場的動盪。最關鍵的是美國，經貿政策對實體經濟，不管是美國自己本身和對其他國家造成什麼實質性衝擊，大概要到明年1月份公布今年第4季經濟成長率時才會浮現出來。他也提到，美國跟關鍵國家的談判，包括加拿和大墨西哥，目前還沒有具體的進展，後續的發展必須留意。

其次，是美國聯準會的政策以及人事變化。Fed預計這次降息循環約9到10碼，但時間點須留意；另外fed主席將於明年5月任期屆滿，接任人選是誰？加上最高法院的裁決，都會對金融市場造成一定程度的影響。

最後，則是關注各國政治跟區域地緣政治的發展，包括美日歐等主要國家的明年財政預算案，目前在國會和政府間拉鋸，區域地緣政治方面會影響到原物料和能源價格，後續發展都是我們須留意的地方。

羅瑋也提到，近期金融市場的動盪，主要還是美元流動性相對出現問題，這也使得美國聯準會決定後續貨幣政策時必須更加審慎。

富邦金控總經理韓蔚廷則補充兩點：一是台灣整體經濟成長相當亮眼，目前對明年度的展望，現在看動能還是可以持續的，所以基本上樂觀，但如果更細一點看，他指出，台灣近年經濟成長除了AI相關資訊產業出口的成長以外，其他方面並沒有特別突出。有關投資、消費，多少還是受美國關稅整體政策影響，但除了AI產業外銷以外，有沒有其他亮點，還是需要再觀察。

另外一大變數可能不是在台美關稅談判，韓蔚廷說，雖然他不知道實際情形，但根據他猜測，「大部分也就是這樣了」，變數比較大的是美中的關稅談判。他說明，一方面台灣和中國出口還是有相當程度競爭關係；另一方面，台灣有很多廠商在中國，產品也是從中國出口，因此他認為後面美中關稅談判結果，對台灣間接還是會有一些影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法