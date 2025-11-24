雅茗-KY「快樂檸檬」與德克士合作 打造「跨場景茶飲服務」

以經營「快樂檸檬」手搖茶崛起的雅茗-KY（2732），與德克士炸雞合作進軍大巨蛋味全龍感恩祭，導入新一代「智能茶飲機」調製設備，雅茗天地全球執行長江錫毅表示，這是「快樂檸檬」從門市走向跨場景茶飲服務的重要示範。（雅茗-KY提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營「快樂檸檬」手搖茶崛起的雅茗-KY（2732），與德克士炸雞合作進軍大巨蛋味全龍感恩祭，導入新一代「智能茶飲機」調製設備，雅茗天地全球執行長江錫毅表示，這是「快樂檸檬」從門市走向跨場景茶飲服務的重要示範。

江錫毅表示，這次是「快樂檸檬」智能調飲設備的首次大型活動實戰，在瞬間湧入的大量訂單下，智能調飲設備展現高速出杯能力、標準化品質、應對大量人潮的穩定效率，現場同時湧入大量訂單，每杯飲品依然在最快時間內完成調製。

請繼續往下閱讀...

此次於活動中的合作呈現，象徵快樂檸檬跨入「跨場景茶飲服務」的新嘗試，展現好茶飲能以更多形式融入不同場域，這不只是一場聯名，而是快樂檸檬的無限門店延伸，透過智能調飲設備，能在任何場所、任何合作夥伴的環境下，都維持開賣快樂檸檬茶飲。

江錫毅表示，智能調飲設備讓快樂檸檬走出傳統門店，並能在任何場景提供品質穩定的飲品，球場、演唱會、商辦活動、戶外市集都可能成為快樂檸檬的新舞台，未來會有更多類似的合作持續登場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法