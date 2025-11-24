國銀：詐騙案件下降 防詐行動仍刻不容緩

永豐銀行導入AI升級防詐保護，今（24）日由永豐銀行資訊安全處副總經理李相臣（右四）代表出席「台中市政府智慧防詐論壇」。（永豐銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據內政部警政署統計，今（2025）年10月單月受理約1.3萬件詐騙案、財損逾60億元，顯示詐騙案件及金額雖然已經「雙雙下滑」，不過，本國銀行仍提醒，防詐打詐是長期性、持續性的任務工作，而且是刻不容緩。

強化金融防詐安全網，永豐銀行導入AI（Artificial Intelligence；人工智慧）工具、升級保護措施。永豐銀行資訊安全處副總經理李相臣今（24）日出席「台中市政府智慧防詐論壇」時指出，旗下使用AI及大數據工具強化防詐作為，包括分析潛在人頭戶或監管異常金流，偵測可疑交易並阻斷；導入AI人臉辨識系統，降低詐騙集團使用ATM提領現金的可能性；運用GAI製作影音內容或與台中市政府合作論壇等宣導防詐，展現共同攜手、科技防詐的決心。

李相臣指出，世界經濟論壇（World Economic Forum；WEF）最新發布的《Global Risk Report 2025》中，將「錯誤資訊與假訊息」列為未來二年最應關注的全球風險榜首，嚴重程度更甚於極端氣候或武裝衝突等議題；此外，內政部警政署今（2025）年10月單月受理1萬3673件詐騙案、財損金額60億4400.2萬元，雖然呈現下降減少趨勢，仍突顯防詐行動刻不容緩。

其中，統計顯示，「假投資」及「假交友」詐騙手法導致嚴重財損，「假網路購物」則最常見；李相臣表示，AI可用以精準打擊詐騙廣告，提升社群管理的效率；以AI分析人頭戶數量或詐騙金流軌跡，並憑以訂定下降標準且提升金融管理的強度；同時，提升對高齡者的各項關懷舉措，持續守護客戶資產。

除了AI工具外，永豐銀行表示，旗下亦推出「68807專屬簡訊代表號」及「防詐辨識通」網址查詢功能，優化數位服務；同時，分行臨櫃今年前三季成功攔阻、近500起疑似詐騙案，累計總金額逾3億元。

