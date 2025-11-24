退休後兼職第二春 外媒曝賺錢的5種方法

退休後可以將個人的嗜好變成賺錢利器。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕工作了40、50年後，很容易認為退休生活會非常美好，坐在泳池邊，打高爾夫球，或是寵愛孫輩，可能就是你待辦事項清單上的全部。

但如果你發現自己感到無聊怎麼辦？還是你的錢並不足以過著休閒的生活呢？理財媒體gobankingrates報導，五種退休後無需重返全職工作也能賺錢的方法。

1. 將你的嗜好項目變成賺錢利器

你是否有一項嗜好，希望退休後能有更多時間投入其中？或許你可以把它變成收入來源，將你的創造力與現金流結合。例如，你也許擅長木工，可以開一家副業，製作家具或兒童玩具。如果你熱愛烹飪，可以開一家餐飲公司，或是在當地的農夫市集販售你的手藝。很多嗜好都可以輕鬆轉化為事業。

2. 分享您的專業知識和經驗

在工作期間累積了豐富的專業知識和經驗，退休後，你或許可以利用這些知識和經驗來賺取一些額外收入。如果您是某個行業的專家，擔任顧問可以獲得豐厚的報酬。如果您曾是一名教師，或許可以找到一些學生，擔任他們的輔導老師。

從事自己原有領域的顧問工作的好處在於，你可以自由安排工作時間，決定接多少工作。每週工作十小時而不是四十小時？休假一個月去旅行或陪伴孩子？當你自己當老闆時，工作時間和收費標準都由你決定。

3. 分享你的智慧

除了工作累積的知識，你也從生活中汲取了智慧。你的人生經歷或許能為那些剛起步的年輕人提供一些啟發。如何將你的人生經驗轉化為價值呢？你可以寫書、開博客，或是成為有影響力的人。社群媒體上有很多退休人士，他們會為那些在成長過程中可能錯過一些重要事情的年輕人提供人生建議。

4. 幫助他人

如果您剛退休且仍活躍，您可以幫那些行動不便的人跑腿辦事，賺取一些收入。您可能有一些年長的朋友或鄰居需要您開車送他們去看醫生或幫忙購買食品雜貨。與其求助於可能太忙或住得太遠的子女，他們或許更願意支付您少量的報酬。

