出口熱絡＋台幣貶值助攻！10月外匯存款重返9兆元之上。（陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布國內金融情況，外匯存款在歷經六個月後重新站上9兆元大關，達9兆1689億元。央行官員指出，主因為新台幣走貶，加上出口熱絡，出口商將資金暫時停泊於外匯存款所致。

根據央行統計，10月日平均貨幣總計數 M1B 與 M2年增率分別降至4.84%與5.04%，主要是放款與投資年增率放緩所致。今年1至10月的平均年增率則分別為3.30% 及 4.44%。

請繼續往下閱讀...

證券劃撥存款方面，月底餘額較9月減少260億元至3兆8697億元，中斷連續四個月創高的走勢，引發市場關注是否代表散戶趁高獲利了結。央行官員表示，雖然月底數下滑，但10月平均餘額仍增加407億元至3兆8933億元，續創歷史新高。他也強調：「證券劃撥存款餘額已在高檔，再創新高確實有難度。」

從集中市場交易占比來看，本國自然人10月占比較9月微升至55%，顯示散戶與主力的參與度依舊熱絡；僑外法人維持33.7%，本國法人則略降至11.3%。

至於外資動向方面，雖然外資10月賣超台股991億元，但同月外國人新台幣存款餘額升至1575 億元。外資究竟是準備回補台股，或打算匯出資金？央行官員表示，該帳戶本就是外資短期停泊的場所，波動頻繁，單從增減變化難以直接判斷外資對台股的看法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法