工業富聯遭傳下調Q4目標 鴻海發布重訊回擊了

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今日晚間發布重大訊息，針對子公司工業富聯遭到網際網路平台消息指稱「下調第四季度業績目標」、「大客戶在L10/L11 商業模式上會有調整」等消息，集團強調均屬不實言論。

中國A股的輝達（NVIDIA）概念股工業富聯（SH：601138）自10月30日至11月24日，股價下跌幅度已累計達30.77%，市值蒸發超過4000億人民幣（約新台幣17.7億元）。對此，工業富聯重申，網路流傳相關言論不屬實，公司第四季度整體經營，包括GB200、GB300等相關產品出貨均按既定計劃推進，客戶需求持續暢旺，生產及出貨一切正常。

鴻海科技集團強調，目前未收到任何主要客戶關於調整業務模式、下修市占或價格的要求；子公司工業富聯並未向市場下調第四季度的利潤目標，不存在應披露未披露的資訊。同時，與客戶合作開發的下一代產品，也正在按照先前計畫如期順利推動進度當中。

鴻海同時提到，旗下子公司中國武漢鴻富錦精密工業為處分閒置資產、提升資產運用效率，將位於武漢東湖開發區的兩筆土地使用權，售予武漢市土地整理儲備中心東湖新技術開發區分中心，交易總金額約人民幣9867萬1542.96元（約新台幣4.36億元），預計認列的處分利益共計人民幣7897萬3173.26元（約新台幣3.49億元）。

