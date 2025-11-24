歐洲汽車業陷「達爾文式轉變」 零件大廠：中國競爭下恐湧現裁員潮

法國汽車零件製造商法雷奧，要求歐盟制定汽車中歐製零件比例法規。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕法國汽車零件製造商法雷奧（Valeo）指出，該產業正遭遇「達爾文式轉變」（Darwinian transformation），並警告，除非布魯塞爾保護該產業免於中國的競爭，否則該公司多數的裁員將發生在歐洲工廠。

金融時報報導，法雷奧執行長佩里亞特（Christophe Perillat）指出，他的公司尚未完成重組工作，但從2022年至2025年已關閉38座廠，期間僅新開4家廠。

佩里亞特警告的時機，正值歐盟執委會將於下月10日回應法雷奧等相關企業提出的要求之際，相關要求包括推出汽車中歐製零件比例的規定，以及調整2035年禁售燃油新車的目標。

歐洲汽車零件供應商協會（CLEPA）警告，如果不採取行動，至2030年將有35萬份工作流失。

佩里亞特說，「我們必須重振市場，不能讓歐洲的汽車市場像現在一樣下沉，我認為改變是可能的」。他補充，如果布魯塞爾保護該產業，他對於改變的可能性持樂觀立場。

歐洲汽車零件商，包括法國的米其林（Michelin）、Foriva以及德國博世（Bosch）近年展開大規模裁員，以因應市場的低迷。2024年該產業流失的工作較前一年翻逾1倍。

汽車零件製造商也深受供應鏈干擾之苦，尤其是與安世半導體（Nexperia）有關的干擾，這是一家總部設在荷蘭，但為中國控制的公司。上月荷蘭政府以治理疑慮為由，接管該集團，導致北京禁止向該公司出口晶片，荷蘭政府上週暫停介入該公司。

法雷奧也受該干擾影響，但佩里亞特表示，情況正降溫。法雷奧預測，今年營收205億歐元，較2022年並公佈其先前的戰略計畫時的預期減少70億歐元。

