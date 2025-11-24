金價在「這價格」上方持穩 華爾街找到原因了

國際黃金價格基本持穩，因爲市場對美聯準會下月降息的預期不斷升溫，有助於抵消來自強勢美元的壓力。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（24日）國際黃金價格基本持穩，因爲市場對美聯準會下月降息的預期不斷升溫，有助於抵消來自強勢美元的壓力。華爾街分析師表示，在經歷小幅周線下跌後，金價仍維持在4060美元上方。

Saxo Bank 大宗商品策略主管Ole Hansen表示：「在紐約聯準會理事約翰·威廉斯（John Williams）暗示在勞動力市場走軟之際可能有降息空間、即使其他官員態度更謹慎的情況下，投資者正在評估再次降息的前景，黃金因此趨於穩定。」

Pepperstone Group Ltd. 策略師Ahmad Assiri表示：「降息路徑相當難以預測，接近五五波，因此金價可能繼續在當前區間震盪。我認爲黃金短期內不會出現大幅波動，反而是一個適合集雙向交易的、低波動性的良好環境。」

根據CME FedWatch 工具，受威廉斯的鴿派表態推動，下月降息的押注從週五的40%飆升至72%。

截至周一下午6點，現貨黃金交投在4071美元，基本持平，日內最低觸及4040水平。

美元指數徘徊在上週五觸及的六個月高位附近，使以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言更爲昂貴。

與此同時，投資者正在等待本週晚些時候公佈的重要經濟數據，包括美國零售銷售、初請失業金人數以及生產者物價指數（PPI）。美國政府停擺推遲了原本用於判斷降息概率的關鍵經濟數據發佈。

