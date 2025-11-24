外資賣超近300億！華邦電掃4.34萬張最狂 00940「3老將」也上榜

外資賣超近300億！華邦電掃4.34萬張最狂。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（24日）在電金傳齊揚下，指數一度漲逾300點，然在台積電、力積電、鴻海等電子股壓盤下，指數終場小漲69點，雖然外資續賣超299.56億元，不過，卻大買華邦電，一口氣買逾4.34萬張最狂，股價飆漲4.6%，收54.6元，另也加碼00940「3老將」，其中又以中信金最搶手，在換股前1天就開始買進，至今已連5買，買超逾7萬張，股價也連5紅，今更放量上漲1.61%，收44.1元，成交量達7.9萬張。

00940老將除了中信金上榜外，尚有聯電與萬海，至於遭刪除的陽明也在買超名單上。



外資週一買超前10大個股，依序為華邦電（2344）4萬3413張、玉山金（2884）2萬5498張、南亞科（2408）2萬2155張、中信金（2891）1萬8873張、萬海（2615）1萬5957張、三商壽（2867）1萬5545張、聯電（2303）1萬5098張、陽明（2609）1萬4469張、臺企銀（2834）1萬4185張、合庫金（5880）1萬3834張。

