外資大吃00940「2老2新」豆腐！這檔老將換股來已砍12.53萬張

2025/11/24 19:13

外資大吃00940「2老2新」豆腐！富邦金老將換股來，已砍12.53萬張。（資料照）外資大吃00940「2老2新」豆腐！富邦金老將換股來，已砍12.53萬張。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（24日）在電金傳齊揚下，指數一度漲逾300點，然在台積電、力積電、鴻海等電子股壓盤下，指數終場小漲69點，不過，外資續賣超299.56億元，而正值換股期的00940則成為外資大吃豆腐標的，其中，富邦金老將從19日換股至今，已倒貨12.53萬張，所幸投信大舉買超，股價不跌反漲，終場大漲3.72%，收92元，成交量放大到10.16萬張。

外資繼上週五賣超915.36億元後，今續賣超，雖然賣超力道減弱，但也賣了近300億元，而00940則成為提款機，除了富邦金老將外，華航也上榜，至於新兵則有彰銀與仁寶。

至於外資週一賣超前10 大個股，依序為力積電（6770）3萬2019張、富邦金（2891）2萬6548張、友達（2409）2萬185張、台積電（2330）1萬8932張、旺宏（2337）1萬4540張、華航（2610）1萬4484張、鴻海（2317）1萬4217張、彰銀（2801）1萬3764張、仁寶（2324）1萬404張、京元電子（2449）1萬77張。

