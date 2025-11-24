泡菜貿易逆差「窘境」！世界各地都吃韓國泡菜 韓卻從鄰國進口

在韓國國內，越來越多的韓國人開始消費中國產泡菜，這很可能使韓國再次出現泡菜貿易逆差。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導，世界各地的消費者吃韓國泡菜，但韓國卻從中國進口更多的泡菜。

全球對韓國泡菜的需求持續成長，今年的出口量可望創歷史新高。但在韓國國內，越來越多的韓國人開始消費中國產泡菜，這很可能使韓國再次出現泡菜貿易逆差。

請繼續往下閱讀...

根據韓國海關總署週一公佈的貿易數據，截至上月，韓國今年累計泡菜出口額達1.3739億美元，比去年同期成長2%。

在同一時期的10個月裡，進口額達到1.5946億美元，成長3.1%，超過了出口2%的成長率。因此，今年迄今，泡菜貿易收支仍為負值，逆差比去年同期擴大了10.3%，達到2207萬美元。

價格仍然是泡菜進口成長背後的主要驅動因素。官員表示，持續的通貨膨脹以及去年極端天氣導致的國內白菜價格飆升，繼續推高了對價格更低廉的中國產泡菜的需求。

去年中國泡菜進口額達到創紀錄的1.8986億美元，比2023年增加16.1%。

同時，預計今年韓國產泡菜的出貨量將再創新高，超過去年的歷史最高紀錄。

此外，2024年，韓國食品出口總額達到1.6357億美元，是2017年的兩倍，並受益於全球對韓國食品日益增長的興趣以及疫情期間人們健康意識的提高而穩步增長。2022年出口額達1.4812億美元，2023年達1.556億美元，去年創下新紀錄。

日本仍是韓國泡菜最大的市場，上個月進口額達4755萬美元，比去年同期成長4.4%。美國進口額為3601萬美元，年減5.8%，這標誌著自2019年以來快速成長的韓國泡菜市場出現了顯著變化。

在歐洲，荷蘭進口額為797萬美元，下降3.3%；加拿大進口額為763萬美元，成長17.6%；澳洲進口額略有成長，達668萬美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法