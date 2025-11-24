手搖茶商機誘人 7-ELEVEN現萃茶雙品牌最低下殺5折起

搶攻逾10億人次的手搖飲消費需求，7-ELEVEN針對不同商圈需求打造「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金品牌。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻逾10億人次的手搖飲消費需求，7-ELEVEN針對不同商圈需求打造「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金品牌，至今已切入全台3500處商圈，帶動現做茶飲業績年增近3成。

其中CITY TEA現萃茶已養出多款吸金的億元級茶飲，進入冬季，7-ELEVEN雙茶品牌將陸續推出奶茶季、感謝季等最低下殺5折起的多元優惠，全台550家「!+? CAFE

RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」即日起推出4波主題優惠。

即日起至12月9日奶茶賞-茶拿鐵/奶茶系列指定品項第2杯半價、11月28日至11月30日推出熱梔子花青茶/熱金焙烏龍茶王飲品買2送2；11月28日至11月30日祭出情人果/蘋果系列2杯120元、12月10日至12月23日感謝季推出全品項第2杯半價。

CITY TEA則響應普發萬元政策即日起至11月30日止推出憑ATM小白單享有咖啡珍珠歐蕾買2送2、11月28日至11月30日熱梔子花青茶2送2、12月2日至12月7日超人氣黑糖珍珠撞奶買2送2。

統一超商表示，2020年起便獨家開發擁有專利的「原葉單杯萃茶機」，2025年6月首曝光獨步全球的「AI智能現萃

茶機」，搭配自動化製冰機、自動化封膜機等多元智能設備，只需掃描QR CODE就能秒速出杯，透過多元智能的現萃手搖飲生產線有效為門市作業省力化、創造新成長曲線。

滿足手搖飲控的多元生活情境，7-ELEVEN雙茶品牌依照不同商圈、客層屬性積極深耕「展店搶先」做法，「CITY TEA現萃茶」「原葉單杯萃茶機」與客製甜度作法提高可複製性，服務據點已突破3000家。

「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」以提供完整客製化調整糖度、冰量的服務，首創「茶拿鐵商模」、「多元複合商模」雙商模概念推出超過30款飲品，主打口味多元、客製化，提供超商通路中最多元茶飲選項全新服務，全台據點已突破550家。

