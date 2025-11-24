自由電子報
哈蜜瓜價格標籤被惡搞 全聯籲消費者勿因惡作劇吃上官司

2025/11/24 18:31

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心表示，近期發現有消費者在自助貼標區惡意輸入錯誤品名及價格，並將不符的標籤貼於蔬果商品上，拍照上傳社群，刻意製造錯誤標示、散布不實資訊或影響秩序的惡意行為，針對蓄意操作、影響其他消費者權益或損及公司名譽的行為，全聯不排除依法追究責任，必要時採取相應法律行動，呼籲消費者切勿因一時惡作劇而須承擔相關法律後果。

全聯表示，全聯一直以來都希望提供具競爭力的優惠價格給顧客，創造顧客、供應商、通路都能3贏的消費經驗，針對價格標示管理，全聯已深切檢討標價相關流程，由於頻繁的查價、降價，同時造成門市員工執行替換價卡的困難，進而導致消費者誤解，原本盡力提供優惠價的美意也大打折扣，針對這點全聯深感抱歉。

全聯已聽到消費者的聲音，未來將持續提供優惠價格，但會提出便於門市員工執行的標示作業，全門市將逐步全面更改為電子價卡，讓價格調整能更準確無誤，讓員工更省力化作業，也讓消費者能更安心選購，守護全聯安心、便宜、便利的品牌核心價值。

全聯強調，全聯是台灣本土企業，土生土長、在地經營，再次謝謝顧客的支持與反饋，全聯從不放棄提供美好生活，未來也將持續努力改進，成為台灣民眾日常生活的最強後盾。

