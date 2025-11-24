國產署公告4宗地上權招標 陸保廠權利金底價66.4億

財政部國產署今公告4宗精華區國有土地招標設定地上權。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署今公告4宗精華區國有土地招標設定地上權標的，包含高雄市2宗、台北市及台南市各1宗，合計面積4.27公頃、權利金底價92億5849萬餘元，預計明年1月12日開標；其中，台北市信義區原六張犁陸軍保養廠C區基地重新招標，權利金底價降至66.4億元。

國產署表示，本批次精選列標4宗大面積住宅區土地，北市信義區土地為原六張犁陸軍保養廠C區基地，面積約1.58公頃，三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近台北醫學大學附設醫院及捷運台北101/世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目之臺北市精華地區優質標的，2023年招標時權利金底價近74億元，這次招標降至66.4億元。

另，2宗高雄市前鎮區土地，權利金底價分別約4.5億元、6.1億元，均位於高雄市第75期市地重劃區，鄰近捷運凱旋站，及夢時代百貨、高雄草衙SKM Park Outlets等商圈，周邊住宅基地亦規劃興建中，未來發展可期，極具開發潛力。台南市東區平實營區土地，權利金底價15.3億元，四面臨路且坵塊方整，周圍開發熱絡，鄰近高雄榮總臺南分院及南紡購物中心，生活機能良好，屬台南市蛋黃區優質標的。

