Jeep越野休旅要回來了 亞太最大STELLANTIS BRAND HOUSE據點搶先卡位

寶嘉聯合攜手中部經銷夥伴佳樂汽車，打造亞太區首座依循STELLANTIS BRAND HOUSE標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是台灣少見的將 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT4個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕寶嘉聯合攜手中部經銷夥伴佳樂汽車，打造亞太區首座依循STELLANTIS BRAND HOUSE標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是台灣少見的將Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT4個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。

寶嘉聯合也預告，本次「台中旗艦品牌中心」開幕亦是重新啟動Jeep品牌布局後的重要階段性亮相，對品牌在台灣市場具有象徵性的意義，Jeep 品牌重返台灣的完整計畫將於後續適時公布，最快年底可正式登台。

請繼續往下閱讀...

STELLANTIS 「台中旗艦品牌中心」由佳樂汽車選址於台中市中清路主要幹道，具備高度車流量與能見度，對全品牌之曝光與流量導入具有顯著優勢；周邊鄰近台中市政府大型開發案與重劃區，住宅、商業與生活動能蓬勃發展，具備長期市場擴張性。

由經銷商佳樂汽車歷時5個月全力打造，外觀採寬闊的水平量體設計，臨路達 65 米的壯闊門面搭配4座垂直立面招牌，分別呈現 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT 的專屬識別。

以超過900坪的寬敞場域，打造從展示、維修到交車全流程的一站式高規格體驗。展示空間以精品設計呈現Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT4大品牌的獨立展示區，利用光影、材質與場景配置強化各品牌風格。

服務廠則導入原廠認證的診斷系統、進口頂車機與專屬維修工位，以符合原廠高標準規格提供專業且高效率的維修技術；同時，客休區設置透明維修視窗，讓車主能以公開透明的方式安心觀察整個作業流程。

此外，「台中旗艦品牌中心」設置超過 315 坪的專屬停車區，提供充足且便利的停車空間，讓消費者在賞車與返廠動線上更加順暢無虞，凸顯台灣市場於 STELLANTIS 集團全球佈局的重要地位。

佳樂汽車深耕中台灣汽車市場30餘年，從1987年於台中成立全台第1間吉普車展示中心起步，是越野文化在台灣萌芽的重要起點，到今日成為寶嘉聯合在中部地區的重要經銷夥伴。

佳樂汽車董事長李明崇表示，此次「台中旗艦品牌中心」的啟用，象徵佳樂汽車正式邁入全新營運階段，朝向更全面、更國際化的高度升級，「這個旗艦中心的開幕，不只是商業的回歸，更是跨越時代的傳承。」

此刻最令他感動的，是下一代（兒子佳樂汽車執行長李宣毅）承接了佳樂汽車的使命，「當年在展示中心裡玩耍的孩子，如今已願意肩負責任，與寶嘉聯合攜手，延續佳樂汽車在中台灣深耕汽車產業的初心與承諾。」

他更強調，佳樂汽車的故事，是跨越兩代人的信念與堅持：「這不只是經營事業的回歸，更是一段橫跨時光、再次發光的夢想。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法