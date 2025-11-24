輝達海外總部選台北 蔣萬安：台灣在全球AI浪潮中取得先機

輝達副總裁Scott Ekman上週代表執行長黃仁勳到訪台北市政府，親自遞交投資意向書。（取自蔣萬安臉書）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府與新光人壽（新壽）解約北士科T17、T18地上權案，今（24）天正式簽訂解約書，完成塗銷地上權，台北市長蔣萬安說，「輝達與台北，又近一步」，未來10年，台灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步；期盼農曆年前再與輝達相聚，共同見證歷史性的時刻。

台北市地政局長王瑞雲說，今天上午11點半與新壽簽訂解約書，塗銷T17、T18地上權，T17 、T18土地正式回歸市政府。蔣萬安表示，「輝達與台北，又近一步！」輝達副總裁Scott Ekman上週代表執行長黃仁勳來訪、親自遞交投資意向書。市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。

蔣萬安說，輝達將首個海外總部選在台北，對台灣具有重大意義。未來十年，台灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步；而輝達選擇台北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵「台北有韌性，歡迎世界來做鄰居」！

