黃仁勳贏的策略靠「這秘訣」成功關鍵4個字

輝達如何憑藉一種思考秘訣擊敗競爭對手？執行長黃仁勳一貫抱持的理念和策略就是「化繁為簡」，選擇正確的理念，精益求精，並完美和嚴謹執行。

輝達市值飆升至歷史新高，並非僅靠技術實力，而是得益其嚴謹的執行力。在黃仁勳的領導下，公司專注於簡化強大的理念、並逐步擴大規模，最終從小眾圖形晶片設計公司轉型為現代人工智慧的基石。這種對完美執行的不懈追求，使輝達得以在激烈的市場競爭中脫穎而出，並最終佔據市場主導地位。

早在2003年，輝達執行長黃仁勳在一次活動上強調公司​​對執行力的重視，這一理念最終成就了輝達的輝煌：成功源於嚴謹的執行，而非盲目追求紙面上看似激動人心的宏偉構想。

他認為，企業常常因為試圖同時推進過多創新而疲於奔命，尤其是在規模不斷擴大、業務日益複雜的情況下。對他而言，最明智的策略是化繁為簡，選擇正確的理念，精益求精，並完美執行。

黃仁勳出生於台灣，9歲後移居美國。自1993年創立輝達以來，他一直領導這家公司。黃仁勳不斷收到工程師、合作夥伴和產業觀察家的提議，敦促公司添加新功能或轉向不同的產品方向。

輝達有能力和想像去探索這些道路，但黃仁勳卻力主公司避免分心。他沒有試圖一次徹底革新所有領域，而是更傾向於打造當下表現卓越的產品，然後隨著時間的推移逐步改進。在他看來，進步並非在於瞬間打造完美產品，而是持續成功，進而贏得開發下一代產品的機會。

他將這種心態比喻為留在遊戲中：每次都表現出色，才能贏得下一輪機會。他表示，有了明確的目標、長期的路線圖和清晰的產品定義，團隊就能全力以赴，做到盡善盡美。重複完成這個循環，最終將帶來持久的成功。

黃仁勳也坦誠地談到了輝達早期科技和圖形產業競爭的激烈程度，公司之所以能夠生存下來，並非因為市場慷慨，而是因為它比競爭對手更渴望勝利。

他承認，堅韌不拔、永不言敗的精神是輝達發展歷程的核心。這種決心，加上對執行力的極致追求，成為了輝達得以生存並最終佔據主導地位的基石。

轉折點出現在大型語言模型和生成式人工智慧的興起。 2022年ChatGPT的發布引發了對運算能力的空前需求，而輝達是唯一一家擁有能夠大規模滿足這項需求的硬體的公司。

H100處理器迅速成為訓練和部署人工智慧模型的黃金標準。輝達並沒有急於涉足多個實驗性業務領域，而是專注於提升效能、優化供應鏈和改進軟體整合。這使得公司能夠精準地滿足主要人工智慧廠商在關鍵時刻的需求。

黃仁勳曾表示，他的求生的意志力幾乎超過了所有人想置他於死地的意志力。他於2003年的演講影片在社群媒體上迅速傳播，許多人都同意他的觀點。一位網友表示，即使對於一家在如此複雜的技術領域運作的公司來說，化繁為簡才是成功的關鍵。

