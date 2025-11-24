台灣每年約3萬人初次中風 奇美醫院攜手思科打造AI照護新模式

奇美醫院與思科協定戰略合作，共同推動AI智慧醫療發展。（思科提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕奇美醫療財團法人奇美醫院與全球網路及安全領導品牌思科（Cisco）今（24）日舉辦「智慧醫療AI戰略合作啟動儀式」，宣布進行戰略合作，攜手推動台灣AI智慧醫療發展。

根據統計，腦中風是台灣導致失能與死亡的主要原因之一，每年約有三萬人首次中風，而目前在台灣，已有超過二十六萬名中風存活者。這些病人常面臨吞嚥困難、肢體無力、認知障礙、情緒低落等長期挑戰，不僅嚴重影響生活品質，也為家庭與醫療系統帶來沉重負擔。

為了因應這樣的需求，奇美醫院腦中風中心團隊率先研發「DELISH食樂支援平台」（Digital health, Evaluation, and Lifestyle medicine Integration to empower Stroke survivor Health promotion），該平台整合生成式AI與臨床資料分析，針對中風病人提供個別化的吞嚥風險預測、飲食建議及復健訓練計畫。

奇美醫院腦中風中心主任謝孟倉指出，許多病人在出院後依然面對輕微的吞嚥困難與肢體無力，但傳統衛教方式往往無法因應個人化的需求，這正是現今醫療現場中長期存在的「未被滿足的痛點」。

為此，「DELISH食樂支援平台」運用AI技術，整合病歷、檢驗影像及生理訊號等多模態資料，猶如病人的專屬營養師與復健教練，提供風險分析與分級建議，量身打造最適合每位病人的健康促進方案。同時，AI的即時運算能力，也大幅減輕過去仰賴人工計算與溝通的負擔。

平台的一大亮點則是強調「不中斷的連續性照護」，即便病人出院後，仍能獲得持續追蹤與即時指引，包括個人化的吞嚥風險預測、飲食菜單建議及復健指導；AI也能協助醫護將複雜的臨床資訊轉化為家屬容易理解與執行的內容，打造出「從住院到居家」的智慧健康生態系。

此外，隨著AI在醫療領域的應用迅速拓展，許多醫療院所卻陷入「既要AI效能，又要資安合規」的兩難局面。傳統的雲端AI雖具備強大運算力，但將敏感醫療資料上傳至外部雲端，不僅可能造成個資外洩的風險，更可能違反現行醫療法規與資安要求。

為解決這項挑戰，奇美醫院在思科（Cisco）技術團隊支持下，導入具「開箱即用」特性的Cisco AI Pods地端運算解決方案，將包含病歷、影像及生理數據等高度敏感資訊，安全部署於院內資料中心，直接進行AI模型的訓練與推論。這樣的設計不僅確保病人隱私受到嚴格保護，也讓醫療單位在追求科技效能的同時，能兼顧法規遵循與資安防護。

