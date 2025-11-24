受夠中國佔盡開放市場便宜 歐盟將升高投資規範強制技轉

針對中國的投資浪潮，歐盟將升高外國投資規範。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報24日報導，歐盟計畫升高對外國投資規範，其中包括部份產業強制技術轉移與必須僱用本地勞工等，以避免中國企業在未造福在地經濟下，佔盡歐洲開放市場便宜。

相關修訂規則尚在討論階段，是歐盟執委會下月將提出的議案之一，這些議案旨在提振歐洲疲軟的工業基礎與低迷的經濟成長。

報導指出，美國總統川普的高關稅政策引發廉價的中國產品大舉湧入歐洲，加劇鋼鐵、化學、汽車等產業壓力。而中國在歐洲的製造業投資熱潮也引發北京助長歐洲對其依賴，以升高其地緣政治影響力的疑慮。

歐盟負責產業政策的執行委員塞儒內（Stephane Sejourne）指出，這些要求應「確保外國投資不應僅限於外國組裝的零件，也應有助於整個歐洲價值鏈的運作」。

他說，修訂後的規則可能規定外國投資人必須聘用當地勞工，並在電池等特定產業轉移技術，他強調，外國投資計畫「必須有利於歐洲成長，而不只是作為歐洲市場的入口」。

一名歐洲官員證實該立法，表示法案內容不會具體提到中國，但基於中國對歐盟的投資規模，立法的焦點顯而易見。歐盟執委會數據顯示，2024年中國對歐盟的直接投資年增80%至94億歐元。

中國電池巨頭寧德時代成為關注焦點。該公司已在德國設立一座電動車電池廠，目前在匈牙利與西班牙分別興建規模70億歐元與40億歐元的電池廠。

為了興建西班牙廠，寧德時代計畫引進2000名中國勞工，並計畫僱用3000名員工，據信多數是西班牙籍運作該廠，但一些工會官員預測，依據中國政府政策，寧德時代將不願分享其最有價值的技術機密。

一名西班牙官員說，馬德里強烈支持歐盟升高外國投資規範的議案，表示此舉將「促進歐洲的經濟安全與韌性，並確保外國直接投資（FDI）將在歐洲各國創造強勁的高附加價值、技術性的工作與就業機會」。

