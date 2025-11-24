帝國徵信調查：台灣成日本企業拓展海外銷售市場新亮點

日本調查公司「帝國徵信」（Teikoku Databank）日前公布日本企業拓展海外業務的意願調查，結果顯示將台灣視為最重要銷售基地的占比，則比2019年調查猛增1.1個百分點。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本調查公司「帝國徵信」（Teikoku Databank）日前公布日本企業拓展海外業務的意願調查，結果發現在已進行海外擴張的日企中，將中國視為最重要生產基地的占比為16.2%，雖居各國之冠，但比2019年調查猛降7.6個百分點，顯示日企可能對美中之間的關稅談判和地緣政治風險有所擔憂。調查也發現，將台灣視為最重要銷售基地的占比，則比2019年調查猛增1.1個百分點。

「帝國徵信」是在10月下旬針對全國企業展開這項調查，共取得10,427家企業的有效回答；其中，透過設置生產基地或銷售基地進駐海外的日企達1908家，或占比18.3%，較COVID-19疫情前下降6.4個百分點。

請繼續往下閱讀...

在1908家已進行海外擴張的日企中，將中國視為最重要生產基地的占比為16.2%，居各國之冠，但比2019年調查的23.8%，猛降7.6個百分點；排在中國後面的是越南（7.9%）、泰國（5.3%）、台灣（2.7%），排名與2019年調查相同。

調查顯示，將中國視為最重要銷售基地的占比為12.3%，雖然仍位居第一，但比2019年調查暴跌13.6個百分點。名列第二的是美國，占比8.2%；泰國排第三，占比6.2%；台灣排第四，占比5.3%，比2019年調查的4.2%增加1.1個百分點。

被問及未來可能成為重要海外擴張目的地的國家，就生產基地而言，前5國排名依次為越南（4605分）、中國（2707分）、泰國（2138分）、印尼（1806分）、台灣（1450分）；就銷售基地而言，前5國排名依次為中國（3130分）、美國（3043分）、越南（2462分）、台灣（2223分）、泰國（1959分）。

這次調查還詢問了美國川普政府的關稅談判對日企進行海外擴張產生的影響，受訪企業表示關稅談判已產生「極大影響」的占比達13.5%，回答造成「一定程度的影響」占比42.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法