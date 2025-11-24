10月季調後失業率3.33％ 平7月紀錄、創近26年新低

主計總處今公布10月失業率3.36％、續創25年同月最低，較9月下降0.02個百分點。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕主計總處今公布10月失業率3.36％、續創25年同月最低，較9月下降0.02個百分點；經季節調整後，9月失業率為3.33％，平了7月紀錄，創下2000年12月以來近26年新低。

主計總處表示，本月主要就業指標全面改善，包括勞動力增加、非勞動力減少、就業人數上升、失業人數下降、失業率降低、工時不足就業率下滑以及勞參率提高，顯示整體就業市場穩定、表現良好。

不過，由於台美關稅仍未拍板，官員指出，不確定性確實干擾部分廠商的接單意願；若協商定案、變數消除，有助未來訂單與用工趨勢更加明朗。

根據調查，10月就業人數達1163.5萬人，月增5千人、年增2.6 萬人；今年1至10月平均就業人數 1162.2 萬人，較去年同期增加3萬人。 10月失業人數為40.4 萬人，月減3千人，以初次尋職失業者減少最多。

按年齡觀察，15至19歲失業率為10.33％、20至24歲11.81％，多屬初次尋職、處於職場適應期，失業率相對較高；隨年齡增加、工作逐漸穩定，失業率轉為下降，25至29歲為 5.78％，30至34歲為3.22％。

在 勞動力低度運用指標方面，10 月4週失業人數40.8 萬人，月減3千人、年減6千人人，與畢業生陸續就業有關。工時不足就業人數為12.6 萬人，月減3千人、年減1.1 萬人；潛在勞動力13.1 萬人，月增1千人 、年減5千人。

官員指出，工時不足就業人數自7月起連增三個月後，本月轉為下降，顯示減班休息情況好轉，加上台幣貶值帶動接單意願增加。

至於季調前、後失業率雙創多年來最低，是否意味關稅衝擊不大？ 官員解釋，關稅目前尚未敲定，傳統產業確實面臨訂單不確定性，但影響多以「減班休息」形式反映，尚未導致裁員，因此不會直接推升失業率；同時，電子產業尤其電子零組件與電腦相關出口依舊強勁，足以抵銷部分產業的疲弱，使整體失業率持續維持低檔。

