00940「4刪、4老」全中彈！這檔老將最慘 連3天賣超皆逾2萬張

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（24日）在電金傳齊揚下，指數一度漲逾300點，然在台積電、力積電、鴻海等電子股壓盤下，指數終場小漲69點，而正值00940、00878兩巨嬰換股期，由於00940此次刪除10檔，因此，棄嬰與減碼股則成為投信賣超標的，而今有「4刪、4老」上榜，這8檔中又以萬海老將最慘，已連3天，賣超皆在2萬張，受此衝擊，股價已連4黑，今再跌0.25%，收79.5元，成交量為4.22萬張。

至於前10大賣超中，00940的成分股，分別有陽明、兆豐金、日月光投控與東元屬於刪除股，而萬海、中信金、聯電與大聯大則成老將。

週一投信前10大賣超個股，依序為萬海（2615）2萬342張、大聯大（3702）1萬4902張、陽明（2609）1萬703張、中信金（2891）1萬337張、光寶科（2301）7243張、兆豐金（2886）6775張、日月光投控（3711）6057張、微星（2377）5938張、東元（1504）5765張、聯電（2303）5633張。

