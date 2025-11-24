屏東六塊厝園區昱輝工程投資3.8億元 今天動土設廠

昱輝工程新廠在六塊厝園區舉行動土典禮。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣六塊厝產業園區在繼以勒鋼鐵新廠10日動工後，今天（24日）下午昱輝工程公司舉行新廠動土典禮，屏東縣長周春米、立委徐富癸前往參加，與昱輝公司董事長謝勝吉、產業界貴賓共同執鏟祈福，引領屏東產業發展，加速園區開發。

周春米表示，昱輝工程公司鎖定高階金屬加工與精密鋼結構製造，具備的高強度、高韌性、抗震性與 100% 回收再利用等優勢，完全符合綠色建築和永續發展的國際趨勢，預計投資3.8億元，將有助於擴大在地建築業與高精密、高潔淨度科技廠房的服務量能，縣府也期許昱輝能憑藉其在高精度銲接及複雜結構組裝的專業，成為未來大南方新矽谷與航太產業地面設施的重要供應鏈夥伴。

縣長周春米參加昱輝工程新廠動土。（記者葉永騫攝）

謝勝吉說明，新廠基地佔地約0.74公頃，未來營運將著重提升鋼材結構製造與高階金屬加工技術。新廠不僅能大幅提高產能，穩固供應在地產業鏈需求，更將投入研發經費進行技術升級，以創新驅動屏東相關產業鏈的轉型與發展。

縣府城鄉發展處指出，六塊厝產業園區的加速開發，是縣府施政重要一環，也是強化屏東在大南方新矽谷中的角色，鞏固高科技產業上下游鏈結，縣府將持續推動屏東地區朝有機慢活、永續深耕的「慢經濟、優生活」示範區邁進，透過製造業帶動農漁業、觀光、服務業，為屏東創造更多優質就業機會。

昱輝工程新廠動土助力屏東高階金屬加工。（記者葉永騫攝）

