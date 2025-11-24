自由電子報
迎廣明年雙位數成長 伺服器比重拚逾6成

2025/11/24 16:41

迎廣今日舉辦法說會。圖右為發言人康博興。（記者歐宇祥攝）迎廣今日舉辦法說會。圖右為發言人康博興。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠AI伺服器需求持續，帶動國內OEM、ODM代工廠營運，機殼廠迎廣（6117）今日指出，明年伺服器營收比重有望提升到60%以上、水冷伺服器驗證業務持續成長，帶動明年整體營運將雙位數成長；迎廣美國組裝廠、馬來西亞廠明年第一季開始貢獻。

迎廣近年積極切入AI伺服器與組裝業務，前三季稅後淨利2.03億元、年減24%，每股稅後盈餘（EPS）2.21元。從營收比重來看，前三季伺服器營收比重達57.4%、其次為電腦機殼佔比31%、電源供應器佔3.4%、散熱模組佔1.6%；另國內佔營收比重佔51.7%。

迎廣發言人康博興表示，因AI伺服器需求暢旺，迎廣客戶看未來也正向，目前明年訂單看到上半年，整體營運將維持上升趨勢，且受惠伺服器佔比提升、整體營收規模擴大，毛利率也可望持續轉佳；此外，明年也有望新增伺服器新客戶。

今年輝達（NVIDIA）GB300伺服器在第三季開始出貨，帶動供應鏈廠商營運。目前迎廣耕耘系統組裝業務也有時日，並發展水冷伺服器組裝與驗證。康博興說，明年主要資本支出也將用在擴展水冷產能，看好明年有較顯著成長。

針對海外產能，目前迎廣有美國、馬來西亞廠，都以組裝為主力。迎廣指出，2個海外廠都將在明年第一季量產並挹注營收，未來馬來西亞廠的規劃將動態調整，近日2廠無大規模資本支出的規劃。

