經濟學人：未來全球關注七場衝突 中國對台灣可能採取這措施

經濟學人》報導，全球未來值得關注的七場衝突，其中包括中國對台灣的威脅。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕過去十年間，活躍的武裝衝突數量激增。其中許多衝突造成慘重的傷亡。然而，另一些衝突雖然沒有演變成暴力衝突，但一旦爆發，將會徹底改變其所在地區乃至整個世界的格局。英國《經濟學人》報導，全球未來值得關注的七場衝突，其中包括中國對台灣的威脅。

1. 中國對台灣

習近平會試圖留下政治遺產嗎？中國領導人目睹了俄羅斯在烏克蘭的戰爭，或許從中汲取了征服之難的深刻教訓。但中國與台灣之間巨大的軍事實力差距意味著如果美國對台灣的支持力度減弱，或者進攻行動的經濟成本下降，北京可能會受到誘惑而採取行動。

請繼續往下閱讀...

目前來看，封鎖似乎比入侵更有可能，但即便如此，封鎖也蘊含著巨大的風險，包括美國及其盟友的軍事干預和經濟報復。

2. 印度對巴基斯坦

這兩個擁有核武的宿敵在最近一次致命衝突後勉強避免了戰火蔓延，但它們之間的根本衝突仍未解決。2025年4月，印度發生的一起造成26名遊客喪生的襲擊事件引發了多年來最嚴重的危機，隨後印巴兩國在克什米爾實際控制線沿線發生跨境襲擊，造成50多人死亡，最終雙方宣布停火。

巴基斯坦陸軍元帥阿西姆·穆尼爾正在加強對巴基斯坦的權力控制，而印度經濟的快速成長正在擴大兩國常規軍事力量的差距。兩國人口總和占世界人口的五分之一，因此，在2026年維持和平至關重要。有兩個因素將使和平更加難以實現。美國經常在印巴兩國之間進行調解，但如今卻因貿易戰而疏遠了印度。而且，在最近的衝突中，印巴雙方都比以往更加缺乏克制。

3. 俄羅斯對烏克蘭

據估計，俄羅斯的傷亡人數現已超過美國在二戰中的傷亡人數。自2022年12月以來，其軍隊僅佔領了烏克蘭1.3%的新領土。這種消耗戰的局面表明，2026年可能進展緩慢，或者衝突因雙方精疲力竭而陷入僵局，或達成某種協議。

但還有兩種可能性：一是烏克蘭前線或政治崩潰，並受到克里姆林宮顛覆活動的助推；二是俄羅斯經濟因空襲導致石油工業癱瘓而崩潰。這兩種情況都將對歐洲乃至世界產生巨大影響。

4. 以色列對哈馬斯

脆弱的停火協議能否維持？加沙滿目瘡痍，數萬人喪命。以色列軍隊仍控制一半的領土，而哈馬斯尚未解除武裝。儘管戰爭重燃令人恐懼，但並非完全不可能。雙方都已指責對方違反了10月達成的最新停火協議。但如果川普先生繼續致力於他的和平計劃，並且各方能夠合作，那麼希望仍然存在。

如果國際維和部隊能夠到位，重建工作或許就能大規模展開。屆時，流離失所的加薩民眾將能夠返回他們殘存的家園。然而，就目前而言，最有可能出現的結果卻令人沮喪地似曾相識：領土分裂，巴勒斯坦人民飽受苦難，暴力衝突暫時停止，直到它再次爆發。

5.剛果對盧安達

數十年來，種族矛盾和剛果東部豐富的礦產資源引發的緊張局勢，有可能演變成全面戰爭。在盧安達獨裁者保羅·卡加梅的統治下，盧安達在2025年武裝、供應並指揮M23叛軍佔領剛果主要城市戈馬，並為此派遣了自己的軍隊。

M23在剛果的活動範圍幾乎是盧安達代理領土的兩倍，而卡加梅與剛果總統費利克斯·齊塞克迪在白宮簽署的一份內容空洞的協議並未將M23納入其中。由於擔心M23會與其當地盟友交戰，烏幹達軍隊也加強了在剛果的活動，以「安全夥伴」的身份與剛果軟弱的政府合作。

黃金是吸引各方利益的因素之一。盧安達國內資源匱乏，卻出乎意料地成為了主要的黃金出口國。此外，石油、天然氣和鈷等礦產資源（鈷是電池生產的關鍵原料）也牽涉其中。

6. 蘇丹內部衝突

蘇丹武裝部隊（SAF）和快速支援部隊（RSF）之間的激烈衝突仍在持續。準軍事組織RSF控制達爾富爾和蘇丹西部的大部分地區，而SAF則控制首都和東部地區。數百萬平民流離失所，許多人正遭受飢餓的折磨。

這場衝突以及非洲最大的人道危機很可能持續下去，埃及支持SAF、阿聯支持RSF和其他地區大國的支持加劇了衝突。但如果雙方的支持者能夠理性思考，達成協議或許是可能的，也可能帶來豐厚的回報。

對於像川普這樣雄心勃勃的潛在和平締造者來說，蘇丹既蘊藏著豐富的財富（黃金、石油和戰略性的海岸線），也提供了結束這場可能是世界上最致命的現役衝突的機會。

7. 委內瑞拉面對美國干預

川普政府重新聚焦「西半球」安全，在委內瑞拉附近海域集結兵力，擴大軍事演習，並打擊其聲稱走私毒品的小型船隻。其最終目標或許是加速總統尼古拉斯馬杜羅政權的垮台，但美國準備動用多大武力尚不清楚。空襲的可能性大於兩棲入侵。如果川普認為有機會抓捕或擊斃馬杜羅，他甚至可能部署特種部隊。

委內瑞拉總統的敵人可謂層出不窮。他最近將委內瑞拉長達一個世紀的領土主張升級，聲稱對鄰國圭亞那三分之二的領土，石油豐富的埃塞奎博地區擁有主權。儘管國際法院下令禁止，委內瑞拉仍在2025年5月為「圭亞那埃塞奎博」舉行了非法州長選舉，為其並不控制的領土選出了行政長官。但現在，委內瑞拉對圭亞那的任何舉動都必定會引發與美國的對抗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法