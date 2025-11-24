BMW、Lexus上榜！專家點名這4款跑車「千萬別買」

BMW、Lexus上榜！專家點名別再買這4款跑車了。（資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕沒有什麼比駕駛跑車更令人興奮的了，尤其是在開闊的道路上，不過，外媒點名，BMW M6、瑪莎拉蒂MC20、Lexus RC F與Lotus Emira四款跑車，是不得購買，其原因，有的是價格太貴，有的是貶值太快，而有的是靈活性較差，完全達不到跑車愛好者的期望。

GOBankingRates 與汽車專家一同探討，並點名以下4款，是跑車愛好者應停止購買的車款。

1、Maserati MC20

瑪莎拉蒂MC20擁有「超級跑車」的性能和引人注目的流暢設計。但其高昂的價格已經讓大多數買家望而卻步。根據《Car and Driver》雜誌報道，這款跑車的起價為24.3萬美元（約新台幣764.47萬）。

伍德賽德信貸公司中西部經銷商總監卡西姆·希拉齊表示，這款車的內裝用料與價格不符。雪上加霜的是，它貶值很快，這使得它很難以理想的價格出售。

iSeeCars網站列出的5年典型折舊率為42.7%。這意味著其典型轉售價值僅為13萬6885美元（約新台幣430.64萬）。如果您不差錢，或打算長期持有您的瑪莎拉蒂MC20，這可能不是問題。

2、BMW M6

BMW一直以其豪華車而聞名，M6車型也不例外，雖然2019年及以後的新車型可能值得購買，但德國汽車零件公司German Car Accessories的老闆Dean Diepholz建議避開2012年至2018年間生產的任何車型。特別是，要避免購買這段時期生產的F06、F12和F13車型。根據iSeeCars網站顯示，BMWM6的起價很容易達到11萬9800美元（約新台幣376.89萬），具體價格取決於年份。

「它們動力強勁，駕駛樂趣十足，但保養和維護成本可能相當高昂，」他說。 V8雙渦輪增壓引擎的機械故障是出了名的，一旦過了保固期，即使是基本的維修也會讓你花費不少錢。

此外，還有技術和配置方面的問題。以2018BMWM6為例。據凱利藍皮書（Kelley Blue Book）稱，這款豪華中型轎車的許多配置在其他跑車上也能找到，而且價格通常更低。

3、Lotus Emira

iSeeCars的數據顯示，蓮花Emira 5年的折舊率為29.1%，低於榜單上的其他跑車，雖然這是一個很大的優勢，但Shirazi也列舉了一些買家可能想要避開這款車的理由。

他特別指出，V6 版本依然沿用了豐田提供的 3.5 升機械增壓發動機，但就其價格而言，感覺已經過時了。這款跑車的整體性能相比之前的版本也沒有顯著提升，不足以支撐其高昂的價格。根據《Car and Driver》雜誌報道，2025 年車型的售價為 10萬2500 美元（約新台幣322.46萬）。

4、Lexus RC F

凌志RC-F並非市面上最貴的跑車，但也未必是最好的，據FindByPlate網站的汽車專家Ruth Calkins稱，這款車並沒有完全達到許多跑車愛好者的期望。

「它的尺寸和重量使其在道路上的靈活性較差，對於想要體驗跑車刺激感的駕駛者來說，這種不足可能會令人失望和沮喪，」卡爾金斯說。

2024 年凌志RC F的起價為6萬8320美元（約新台214.93萬），《Car and Driver》雜誌給 2024年凌志RC-F 的評分為 6.5 分（滿分 10 分），部分原因是其重量以及加速和整體操控方面存在問題。

