決戰2奈米！韓媒：三星踩油門擴產 力拚2027全面追趕台積電

〔編譯魏國金／台北報導〕韓媒《朝鮮日報》21日報導，三星電子的2奈米技術繼3奈米製程之後趨於穩定，正致力縮小與台積電的市場差距。韓國業界觀察人士預測，隨著三星德州泰勒廠明年投入生產，三星代工業務將於2027年開始全面追趕台積電。

報導說，市場研究機構Counterpoint Research 20日預測，拜良率穩定之賜，三星2奈米製程的產能將從2024年的每月8000片晶圓成長至明年底的2.1萬片，成長率達163%。

Counterpoint Research指出，「隨著三星電子在行動、超級電腦與人工智慧（AI）領域贏得更多客戶，2奈米製程的進展可能成為關鍵轉捩點」。

報導說，三星目前2奈米的良率估計已提升至55%到60%。三星在先進微製程上已吸引一些主要客戶。7月間與特斯拉達成規模165億美元、生產下一代AI6晶片的合約。此外，三星也取得其LSI部門手機應用處理器（AP）Exynos 2600、蘋果影像感測器與中企MicroBT及Canan 挖礦專用積體電路（ASIC）的訂單。市場也預期三星可能也拿下高通AP的訂單。

報導說，今年第2季台積電以70.2%的市占率主導代工市場，而三星市占率僅7.3%。科技界認為，三星可能在2奈米製程上再度與台積電競爭。三星在其3奈米製程上，採用新的環繞式閘極（GAA）技術。有別於現有的鰭式場效電晶體（FinFET），該技術最大限度的減少電流洩漏，顯著提升效能與能源效率。台積電將從2奈米製程開始採用GAA技術。一名科技公司主管說，「三星的GAA已累積豐富經驗，增強其競爭力」。

目前台積電的主要客戶是輝達與蘋果。據報導，台積電2奈米晶圓較3奈米漲價50%。該狀況有利於三星。有別於台積電，三星以靈活的議價策略吸引客戶。

