美降息循環前最後高利 美元定存年息最高衝5％

安泰銀行鎖定該行「新專業投資人」，推出美元9個月期5.0%定存專案。

〔記者李靚慧／台北報導〕美國聯準會於9月重啟降息，開啟新一輪降息循環，近期因各界對12月再度降息的預期升高，不少民眾開始找尋美元高利專案，安泰銀（2849）再度鎖定該行「新專業投資人」，推出美元9個月期5.0%及台幣12個月期1.8%優利定存專案；王道銀行也有3個月期年利率4.8%定存，但均要新客戶或新增存款，若一般客戶或舊資金，利率則稍低。

安泰銀行指出，該行針對新專業投資人推出美元9個月期5.0%及台幣12個月期1.8%優利定存專案，美元最低承作金額為50萬元，最高可存100萬美元；台幣最低 1000萬元，最高可存5000萬元。若是一般理財客戶，也可有6個月期優存專案，美元1萬元起最高年息4.2%，台幣50萬元定存年息最高1.73%，期望在降息循環啟動之際，提供存戶「本金保障」與「固定收益」兼具的定存方案，穩健提升資產報酬。

王道銀行至今年12月31日15:30前，針對該行自然人存戶的「新增存款」，每筆300美元起存，最高10萬美元，3個月期定存年利率4.8%，每人可承作 30 筆；若是存款舊資金，美元3個月定存年利率4.22%，同樣限自然人存戶。王道銀提醒，外幣存款須承擔日後兌換為新台幣或其他幣別可能產生的匯兌風險，存戶應審慎考量評估再決定是否參與。

