社群媒體出現假冒張忠謀談財產分配 台積電澄清並呼籲勿上當

台積電並列出公司所管理的Facebook中文粉絲專頁，供社會大眾參考，並強調公司不曾透過任何其他社群管道辦理前述贈書或贈禮、投資理財或股票買賣、人才招募等活動，請大家明鑑不要上當。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕詐騙集團手法層出不窮，且行徑越來越猖狂與惡劣，假冒創辦人張忠謀受訪並聲明財產分配的文章也有，台積電今再度澄清，創辦人張忠謀及其夫人（台積電慈善基金會董事長張淑芬）、董事長暨總裁魏哲家及經營團隊，皆沒有用個人身份經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁/社團/社群，也不曾透過社群媒體平台舉辦任何贈書活動，或參與任何投資或股票買賣相關的公開團體、刊登此類廣告、或分享投資理財經驗。如有冒用身分或名義的情事，公司保留法律追訴權。

台積電並列出公司所管理的Facebook中文粉絲專頁，供社會大眾參考，並強調公司不曾透過任何其他社群管道辦理前述贈書或贈禮、投資理財或股票買賣、人才招募等活動，請大家明鑑不要上當。如有冒用身分或名義的情事，公司保留法律追訴權。

請繼續往下閱讀...

台積電官方所管理的Facebook中文粉絲專頁包括如下：

台積電•愛•行動：https://www.facebook.com/tsmccsr

台積創新館 TSMC Museum of Innovation：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070859123763#

加入台積 共創奇蹟：https://www.facebook.com/TSMCRecruiterExpress

台積電文教基金會：https://www.facebook.com/tsmcfoundation

台積電書法暨篆刻大賞：https://www.facebook.com/tsmc.calligraphy.org

台積電硬筆書法大賞：https://www.facebook.com/penmanshiphandwriting

台積電青年築夢計畫：https://www.facebook.com/tsmcudreamer

台積電青年學生文學獎：https://www.facebook.com/teenagerwrite

台積電盃-青年尬科學：https://www.facebook.com/scinarrator

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法